В Твери выступили победители конкурса имени народного артиста СССР, знаменитого оперного певца Алексея Петровича Иванова

3 декабря в Тверской академической областной филармонии прошел гала-концерт победителей Международного конкурса имени народного артиста СССР, знаменитого оперного певца Алексея Петровича Иванова. Приветствие участникам, гостям и организаторам гала-концерта направил Губернатор Игорь Руденя.

«Собирая на своей площадке вокалистов из разных стран, конкурс неизменно открывает любителям оперного искусства новые яркие таланты, способствует сохранению творческого наследия выдающегося певца, уроженца тверского края Алексея Петровича Иванова. Пусть тверская сцена послужит для начинающих вокалистов отправной точкой для новых творческих успехов», – отметил Игорь Руденя.

Очный этап XII Международного конкурса вокалистов имени народного артиста СССР А.П. Иванова проходил с 1 по 3 декабря 2021 года. В этом году в Тверь приехали уже финалисты конкурса – не более 20 певцов, отобранных по итогам первого заочного тура.

Уже 20 лет Верхневолжье принимает конкурс имени Алексея Петровича Иванова. За это время его лауреаты стали солистами ведущих концертных организаций и филармоний России, оперных театров страны и Европы.

С 2007 года конкурс носит имя Алексея Петровича Иванова, одного из ярчайших представителей русской вокальной школы.

Оперный певец (баритон) Алексей Петрович Иванов родом из Бежецкого уезда. В 1932 году окончил Ленинградскую консерваторию (класс Г.А. Боссе), выступал в Оперной студии Ленинградской консерватории. Был солистом Ленинградского Малого оперного театра, Саратовского и Горьковского театров, до 1967 года – Большого театра.

Объездил практически весь Советский Союз. Гастролировал в Австрии, Англии, Шотландии, Франции, ГДР. Выступал на мировых сценах: в Миланском «Ла Скала», Нью-Йоркской «Метрополитен-опера», Шведской и Венской королевских операх, Парижской «Олимпии».

Пресс-служба Правительства Тверской области