Более 100 детей с ограничениями по здоровью побывали в Тверском цирке на гала-представлении фестиваля «Тверская феерия»

3 декабря в Тверском Государственном цирке состоялось гала-представление VI Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Тверская Феерия». Его посетили более 100 детей с ограничениями по здоровью в рамках социального проекта «Доктор цирк».

«Доктор цирк» – федеральный проект, разработанный «Российской государственной цирковой программой» для жителей с ограниченными возможностями. Одновременно в 25 цирках России собрали тысячи зрителей с ограничениями по здоровью, в том числе маломобильных людей, чтобы сделать для них более доступным цирковое искусство.

Международный фестиваль-конкурс «Тверская Феерия», который стартовал в регионе 30 ноября, объединил свыше 300 представителей 52 цирковых коллективов из разных регионов страны.

Участниками фестиваля стали артисты из Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского и Краснодарского краёв, Республики Беларусь, Санкт-Петербурга и Москвы.

1 и 2 декабря состоялся фестивальный конкурсный отбор. Жюри возглавил Гия Эрадзе – заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Грузии, обладатель приза «Золотой клоун» международного циркового фестиваля в Монте-Карло. По итогам отбора на гала-представлении в Тверском цирке выступили лучшие артисты.

Организаторы фестиваля – Тверской колледж культуры имени Н.А.Львова и Тверской государственный цирк при поддержке Российской государственной цирковой компании и Тверского регионального фонда поддержки культуры «Славянский лик». Генеральный партнер фестиваля – продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе».

Пресс-служба Правительства Тверской области