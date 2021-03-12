В Тверской области установлены виды экономической деятельности, по которым в 2022 году запрещено привлечение к работе иностранных граждан

В Тверской области утвержден перечень отдельных видов экономической деятельности, по которым в 2022 году устанавливается запрет на привлечение к работе иностранных граждан. Решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 3 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

Правительство Тверской области последовательно решает задачу по снижению числа задействованных в экономике региона иностранных граждан. Наряду с введением запрещенных видов экономической деятельности для иностранцев в регионе постоянно увеличивается стоимость патентов, сегодня она – одна из самых высоких в ЦФО. Если в 2015 году патент можно было приобрести за 3000 рублей, то сейчас он стоит уже 5805 рублей.

За десять месяцев 2021 года в Тверской области было выдано порядка 13,8 тыс. патентов для иностранных граждан, это почти на 6,5 тыс. патентов меньше по сравнению с таким же периодом 2015 года.

В следующем году в регионе будет запрещено использование иностранной рабочей силы по 33 видам экономической деятельности: в сферах предоставления финансовых услуг, оптовой и розничной торговли, операций с недвижимым имуществом, в деятельности сухопутного пассажирского, автомобильного и грузового транспорта, в области архитектуры, инженерных изысканий, строительства гидротехнических сооружений. Кроме того, запрет касается сфер образования и здравоохранения, деятельности по уходу с обеспечением проживания и по подбору персонала и других.

В число ограничений по отдельным профессиям вошли лесоводство и лесозаготовки, производство резиновых, пластмассовых, металлических изделий, обработка древесины, деятельность по предоставлению временного проживания, продуктов питания и напитков.

Разрешено будет привлекать иностранную рабочую силу по 6 видам экономической деятельности. Это в основном неквалифицированные рабочие места: мигранты смогут устроиться подсобными рабочими, уборщиками территорий, мойщиками посуды, грузчиками и т.п.

Пресс-служба Правительства Тверской области