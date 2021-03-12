Муниципалитетам Тверской области рекомендуют внести изменения в Правила благоустройства

Муниципалитетам Тверской области будут доведены рекомендации по внесению изменений в Правила благоустройства в части привлечения к ответственности собственников земельных участков, заросших борщевиком. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума регионального Правительства, которое 3 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

В частности, методическими рекомендациями оговариваются способы борьбы с зарастанием сорняком, а также параметры, несоблюдение которых будет грозить правообладателям земельных участков штрафами. Предлагается привлекать к ответственности собственников в случае, если на площади 10 квадратных метров будет зафиксировано более одного растения высотой 20 см и выше.

Напомним, ранее инициированы изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», согласно которым правообладатели земельных участков в Тверской области должны будут ликвидировать со своих территорий борщевик Сосновского. За непроведение таких мероприятий на участках, находящихся в собственности, владении или пользовании, предусмотрены штрафы. Размеры будут разными для граждан, должностных и юридических лиц.

Проект закона уже принят в первом чтении Законодательным Собранием Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области