Тверской ученый Вячеслав Воробьев награжден орденом Великого князя Сергия Александровича

Известный тверской ученый, доктор культурологии, профессор Тверского филиала Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Вячеслав Воробьев награжден орден Великого князя Сергия Александровича.

Высшую награду Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) Вячеславу Воробьеву, который является действительным членом организации, вручил ее председатель Сергей Степашин. Таким образом отмечен вклад тверского исследователя в изучение истории Русской Православной Церкви, судеб и деятельности тверских подвижников благочестия.

В 2021 году Вячеслав Воробьев стал героем пятого выпуска цикла подкастов «Русская Палестина. Понятно о сложном» и в беседе с руководителем молодежной секции ИППО Олегом Робиновым рассказал о своём пути в науке, уникальных археологических находках на территории Тверской области, научной работе Тверского отделения ИППО и своей мечте побывать на Святой Земле.