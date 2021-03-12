В Тверской области пройдут памятные мероприятия, посвященные 703-ей годовщине подвига Михаила Тверского

5 декабря – День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. В Твери в течение нескольких дней будут проходить памятные мероприятия, посвященные 703-й годовщине со дня духовного подвига небесного покровителя Верхневолжья.

4 декабря в 10.00 в Тверском областном Доме народного творчества состоится открытие областного Православного кинофестиваля «Колокол света», который в этом году посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского и Михаилу Тверскому. В 12.00 в читальном зале Тверской областной научной библиотеки им. А.М.Горького пройдет презентация книги кандидата исторических наук, краеведа Галины Гадаловой «Небесные заступники Верхневолжья».

В День памяти святого благоверного князя 5 декабря в Воскресенском кафедральном соборе в Твери пройдет Божественная литургия, которую проведет митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В 12.00 состоится возложение цветов к Поклонному кресту Михаилу Ярославичу Тверскому в Городском саду Твери. В 13.00 у памятника князю на площади в честь его имени будет выставлен пост исторической памяти.

В учреждениях культуры Твери пройдут тематические мероприятия, в том числе часы памяти, выставки детских рисунков, концерты и викторины.

Кроме того, в 12.00 в ДК «Пролетарка» пройдет концерт, а в Тверском областном Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина состоится патриотический праздник «Михаил Тверской – небесный покровитель Твери».

7 и 9 декабря в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной будет реализован выставочно-просветительский проект «От Победы к Победам», в рамках которого пройдут циклы познавательных бесед – диалогов на базе выставки картины художника Николая Белова «Бортеневская битва». Она иллюстрирует первую победу русских войск во главе с Михаилом Тверским в борьбе с монголо-татарами.

12 декабря в Тверской областной картинной галерее всех желающих приглашают посетить лекцию «Образ Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского». Она пройдет в Башне искусств Тверского Императорского дворца.

Пресс-служба Правительства Тверской области