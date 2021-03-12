В областной столице проходит Межрегиональная научная конференция, посвящённая 750-летию Тверской епархии

3 декабря в Тверском государственном университете проходит Межрегиональная научная конференция «750 лет Тверской епархии: история, служение, память». Участников мероприятия поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская епархия – одна из пяти старейших кафедр Русской Православной Церкви, исследование ее истории является важнейшим условием сохранения богатого духовного наследия Верхневолжья. Жизнь великих тверских святых и подвижников по сей день служит для всех нас примером преданного служения вере и Отчизне. Уверен, что работа конференции внесёт существенный вклад в изучение выдающегося исторического прошлого тверской земли и всей нашей страны», – отмечено в приветственном адресе от имени Игоря Руденя.

В конференции принимает участие митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, с тематическими докладами выступают ученые Твери, Смоленска и Москвы. В программе - презентация издания «Земля Святого Спаса. История Тверской епархии» кандидата исторических наук, доцента Тверского государственного университета Дмитрия Беговатова, книги известного зарубежного специалиста по истории Тверского княжества и церковной политике тверских князей профессора Университета Сорбонна Владимира Водова (1935–2009), переведенная на русский язык тверским ученым, кандидатом исторических наук Андреем Чернышовым.

Также участникам конференции представят эксклюзивный исследовательский проект «Церковная жизнь в советском обществе в 1940–1950-е гг.: религиозные практики населения Калининской области в воспоминаниях «Детей войны»». Докладчик - декан исторического факультета Тверского государственного университета, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Тверской области, профессор Татьяна Леонтьева.

Конференция организована при поддержке Правительства Тверской области, исторического факультета ТвГУ, Тверского отделения Российского исторического общества.

Пресс-служба Правительства Тверской области