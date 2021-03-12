БРОСОК В БЕССМЕРТИЕ

Восемьдесят лет назад сержант РККА Вячеслав Васильковский совершил подвиг, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота.

За всю войну подобных актов самопожертвования было совершено сотни. Со школьной скамьи мы знаем имя Александра Матросова, но он в этом великом списке - 59-й по счету. А Вячеслав Васильковский, предваривший подвиг Матросова, был одним из первых, ведь с начала войны не прошло и полугода.

Контрнаступление под Москвой, которое мы все отмечаем в эти дни, стало первой серьезной победой советских войск. Началось оно 5 декабря. Красная армия показала врагу: нас не так просто победить. В конечном итоге выяснилось, что нас победить невозможно. Но первые кирпичики в фундамент великой победы были заложены такими, как сержант Васильковский. Именно он обеспечил своим товарищам прорыв на стратегическом направлении, и именно из таких тактических прорывов сформировался успех всей операции. Поэтому 6 декабря, в день, когда Васильковский совершил свой подвиг, вспомним его.

Вячеславу Васильковскому было всего 26. Уроженец столицы. Сначала его семья жила в Воронеже, когда ему было 13, переехала в Ленинград. Здесь он закончил школу и в 1934 году поступил на истфак Ленинградского университета. Работал преподавателем истории в вечерней школе, занимался комсомольской и оборонно-спортивной работой, спортом. Женился рано, в семье появилась дочь. По окончании университета работал в музее истории религии в Казанском соборе. В ноябре 1939-го его призвали в РККА, участвовал в финской войне. В 1940 году присвоено звание сержанта. С первого дня Великой Отечественной войны он в составе роты ПВО держал оборону от наступавшего врага. В ноябре 1941 года его 1319-й стрелковый полк в составе 185-й стрелковой дивизии из-под Калинина перебросили на конаковский рубеж. Здесь он с боевыми товарищами и пошел в контрнаступление, здесь, у деревни Рябинки нынешнего Вахонинского сельского поселения Конаковского района, он совершил свой подвиг...

Сержант 185-й стрелковой дивизии Вячеслав Викторович Васильковский - один из первых героев, закрывших своим телом амбразуру вражеского дзота.

Во время битвы за Москву войска Западного и Калининского фронтов 5 - 6 декабря 1941 года начали контрнаступление против остановленного в 27 километрах от столицы противника. Немцы перешли к обороне. Они не успели подготовить сплошную линию обороны, но нашпиговали местность многочисленными опорными пунктами в районе сел и деревень, в основе которых были дзоты - дерево-земляные огневые точки, представлявшие особую опасность для наступавшей пехоты.

Дзот представлял собой окоп, обложенный толстыми досками, с амбразурой. Он накрывался бревнами в 3 - 4 наката и засыпался землей, которая трамбовалась и заливалась водой. От такой промерзшей земельной глыбы отскакивали не только пули, но и снаряды малого калибра. Такой опорный пункт, согласно немецкому военному искусству, можно уничтожить только прямым попаданием снаряда большой мощности. Но так считалось лишь до тех пор, пока фашисты не узнали, что такое русский наступательный порыв.

6 декабря 1319-й стрелковый полк 185-й дивизии получил задачу овладеть деревней Рябинки Калининской области. Здесь пехота неожиданно наткнулась на дзот, который простреливал всё пространство перед деревней. Дело в том, что амбразуры дзотов до боя прикрывались белыми щитами, которые сливались со снегом. Только с выходом наступавших в сектор стрельбы щиты снимались, и свинцовый шквал становился для наших бойцов жестокой неожиданностью.

Нужно было уничтожить дзот во что бы то ни стало. Тогда еще мало кто знал, как это возможно сделать. Сержант Вячеслав Васильковский тоже не знал. Но знал он другое - дзот должен быть уничтожен. Поэтому опытный воин вызвался совершить это. Он сумел близко подползти к огневой точке и метнул гранату. Она ударилась о стенку амбразуры, отскочила и взорвалась, не причинив огневой точке никакого вреда. Стало ясно: немцы делают щель амбразуры настолько узкой, что попасть туда гранатой невозможно. Обойти дзот с тыла тоже не реально, поскольку сзади его прикрывает пехота противника. И сержант Вячеслав Васильковский закрыл собой амбразуру гитлеровского дзота.

Сослуживцы видели, как Васильковский по-пластунски максимально приблизился к дзоту и закрыл амбразуру свои телом. Пулемет замолчал. Полк яростно ворвался в деревню, уничтожая фашистов.

Тогда никто еще не знал, что это был один из первых случаев самопожертвования при поединке бойца с дзотом. Только в 1943 году о подобном подвиге, совершенном Александром Матросовым, расскажут газеты, и будет долго считаться, что первым был именно он. Лишь в наши дни поисковики выяснят: первым 24 августа 1941 года такой подвиг совершил при обороне Новгорода политрук Александр Панкратов, Васильковский был в первой десятке. А всего его повторят, по последним данным, 435 советских военнослужащих (кстати, у немцев - ни одного, впрочем, как и у американцев).

Вячеслав Васильковский похоронен в братской могиле деревни Терехово Вахонинского сельского поселения. На историческом факультете ЛГУ ему установлен бюст. На месте совершения подвига установлен мемориальный знак, а у трассы «Ленградское шоссе - Конаково» - мемориальный комплекс с памятником работы художника В. Каленского. Это место особо почитаемо жителями Конаковского района. В прошлом году мемориал был реконструирован на средства районного бюджета.

По материалу С. Звягина.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 80-ЛЕТИЮ

Сегодня, 3 декабря, у мемориала сержанта Вячеслава Васильковского в д. Рябинки состоится митинг, посвященный контрнаступлению советских войск под Москвой в годы Великой Отечественной войны. Участие принимают ветераны, школьники и студенты, юнармейцы, «Волонтеры Победы», активисты ЦМП «Иволга», поисковики отряда «Звезда», священники конаковского благочиния, руководители государственных и муниципальных исполнительных органов власти, депутаты, представители силовых структур. Начало в 11 часов.

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4 декабря в конаковском бору состоится традиционный легкоатлетический пробег, посвященный памяти В.В.Васильковского. Его проводят КЛБ «Марафонец» и ДЮСШ «Олимп» Конаковского района при поддержке ОМПКиС администрации Конаковского района. Участие принимают взрослые спортсмены, ветераны спорта и дети. Дистанции: 1200 м, 4,2 км, 21,1 км. Старт – от шлагбаума в бору. Начало в 11 часов.

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С 30 ноября по 4 декабря в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» проходят чемпионат и первенство Тверской области по боксу среди женщин, юниорок и девушек и 19-е региональные соревнования по боксу «Кубок дружбы» памяти героя Великой Отечественной войны В.В.Васильковского. Соревнования проходят без зрителей.

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В воскресенье, 5 декабря, в СК «Конаковской лед» пройдет турнир по хоккею, посвященный 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой. Начало игр - с 9 часов. В 16 часов - церемония награждения победителей.