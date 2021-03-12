3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Уважаемые жители Конаковского района!

Третьего декабря традиционно во всем мире отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья, доказывающих всей своей жизнью, что сила воли и жажда жизни сильнее любых недугов.

Мы искренне восхищаемся победами и мужеством, упорством и оптимизмом членов Конаковского общества инвалидов. Подлинное уважение вызывает их активная жизненная позиция, участие в общественно-политической жизни, умение проявить себя в творчестве. Мы искренне благодарим всех, кто дарит тепло и внимание инвалидам, – социальных работников, учителей, врачей. Слова особого уважения членам общественной организации «Надежда», которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают им вырасти, невзирая на обстоятельства, образованными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне.

В Международный день инвалидов от чистого сердца желаем, чтобы каждый день приносил новые силы и вдохновение, прекрасное самочувствие. Пусть будет много интересов и увлечений, занятий по душе и добрых дел. Желаем окружения счастьем и любовью, заботой родных и искренней радостью.

Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, был полноправным членом общества. От всей души желаем всем вам мира и тепла, счастья и любви, душевного спокойствия и благополучия.

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.