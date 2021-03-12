МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

МИНИ-ФУТБОЛ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ:

ТАКТИКА, ТРЕНИРОВКИ, ОБУЧЕНИЕ

Мини-футбол - командная спортивная игра. От классического большого футбола данный вид спорта отличается продолжительностью матча, правилами, размерами поля и численностью игроков.

Новый отремонтированный спортивный зал в ДЮСШ «Олимп», по праву считающийся одним из лучших в области, привлек в свои стены немало юных поклонников этого вида спорта.

Футбольным азам здесь обучает мастер спорта международного класса по футзалу Максим Горячев, он тренирует три возрастные группы: 2006-2007 г.р.; 2008-2009 г.р.; 2010-2011 г.р., курирует порядка сотни юных конаковских спортсменов. Максим Юрьевич любит ребят, они его ценят, и как результат - серьезные спортивные высоты.

Турнир в Радужном (Кубок АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу, в финале победили команду «Виктория» г. Химки со счетом 4-3). Турнир в Волгограде (международный Кубок по мини-футболу «OPEN CUP VAMF 2021»). Вторая победа в первенстве АМФ «Золотое кольцо».

Максим Юрьевич Горячев родился и вырос в Конакове, играл в местной футбольной команде, позднее перешел в футбольный клуб «Концентрат» в Якутии. Несмотря на то, что свое спортивное мастерство он оттачивал в классическом футболе, на паркете развивать у игроков реакцию и понимание как действовать в ограниченном пространстве, у него получается так же профессионально!

- Кому-то может показаться, что тренировки в мини-футболе легче, чем тренировки игроков большого футбола, но это ошибочное мнение. Мини-футбол намного динамичнее и требует превосходной физической подготовки от каждого игрока. А также умения молниеносно принимать решения при тесном контакте с соперником, - прокомментировал тренер.

Именно такой комплексный подход и помог команде завоевать первенство АМФ «Золотое кольцо» среди юношей 2006 года. Игра шла тяжело, со счетом 3:3 и потерей основного игрока. На последней минуте тренер взял тайм-аут, чтобы подбодрить игроков и обсудить наилучшие комбинации.

- Интриги и эмоции зашкаливали, - вспоминает капитан команды Алексей Рощин, - уверенность тренера успокоила, появилась мотивация. Но на поле, когда стали разыгрывать предложенную тренером комбинацию, поняли, что соперник догадался о наших планах! Тогда решили импровизировать.

Как результат - победа со счетом 3:4. Звание лучшего вратаря досталось Тимуру Опарину, а в номинации «Лучший игрок» победил Захар Козлов.

Впереди еще два спортивных этапа. В январе ребята едут во Владимирскую область бороться за первенство ОРГХИМ АМФ «Золотое кольцо» (1-й круг), а в феврале - в Ярославль на первенство ОРГХИМ АМФ «Золотое кольцо» (2-й круг).

- Это способствует развитию массового спорта в районе и является заслугой совместной работы администраций района и города, коллектива ДЮСШ «Олимп» и совета родителей, - считает директор МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» С.В. Салдин.

ПОБЕДА САФИИ

Вахонинские школьники - на Фестивале детского творчества России и Китая «Дипломатия дружбы»

По итогам подписания Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином совместного заявления между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху» принято решение объявить 2020 - 2021 гг. годами российско-китайского научно- технического и инновационного сотрудничества.

В рамках тематических мероприятий с 14 октября по 29 ноября текущего года прошел Фестиваль детского творчества России и Китая «Дипломатия дружбы».

Организатор Фестиваля в России - Министерство просвещения РФ. Организатор Фестиваля в Китае - Министерство образования КНР. Оператор по проведению Фестиваля в России - ФГБОУ «Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д.Стасовой». Оператор по проведению Фестиваля в Китае - Китайская ассоциация по международному обмену в области образования (CEAIE).

Учащиеся средней школы деревни Вахонино приняли участие в этом Фестивале.

Работа ученицы 11 класса Сафии Исмоиловой была признана победителем согласно оценкам жюри Фестиваля. Работа вошла в список 50 лучших работ от российской стороны.

Ребята из Вахонино получили приглашение принять участие в «Телемосте дружбы России и Китая», посвящённом торжественной церемонии онлайн награждения 100 победителей России и Китая.

«Телемост» прошел в формате зум-конференции 29 ноября.

Надо отметить, что Вахонинская школа - единственная школа в Тверской области, где вторым иностранным изучают китайский язык. Решиться на преподавание китайского директору школы Елене Веселовской было непросто. Если единственный учитель заболеет - заменить некому будет не только в районе, но и в области. Но соблазн попробовать новый и редкий предмет слишком велик, тем более что китайский - язык все более популярный в России, без всякого сомнения, язык будущего.

Учитель нового для ребят языка Наталья Иванова - человек неординарный. Преподает английский, китайский, является заместителем директора по учебно-воспитательной работе. По словам Натальи Николаевны, китайский язык очень специфичен. По сравнению с языками романо-германской группы, в нем относительно несложная грамматика, но очень тяжелая фонетика. Один иероглиф может читаться с четырьмя интонациями одновременно. При этом каждая интонация обозначает разные значения слов. Не менее сложным является написание иероглифов, потому что нужно запоминать последовательность написания черт. Но ребята справляются, за три года изучения уже вполне владеют китайским на уровне, достаточном для повседневного общения. Помогают постигать азы китайского языка учебники, которыми в полном объеме обеспечены все вахонинские школьники. Когда администрации школы пришло предложение принять участие в российско-китайском Фестивале, оно было поддержано и руководством, и педагогическим коллективом, и самими учениками. Конечно, всем было очень приятно узнать, что работа ученицы 11 класса Сафии Исмоиловой вошла в число 50 лучших работ российских школьников, отобранных оргкомитетом Фестиваля.

По словам Сафии, ей очень нравится китайский, она с большим увлечением изучает историю и традиции Китая. Сейчас, по мере изучения языка, она все больше и больше узнает о культуре этой страны, ее географии, знаменитостях. По окончании школы Сафия планирует поступать в медицинский, но занятия китайским продолжит. Девочка рассказала, что с большим творческим подъемом готовила свой рисунок на конкурс, благо, что давно занимается рисованием. Когда узнала о победе, была просто счастлива.

ПРИГЛАШАЕМ

НА РАБОТУ

Администрации Конаковского района Тверской области срочно требуется специалист в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (образование среднее профессиональное, высшее приветствуется) с навыками работы с людьми и работы с документами.

По всем вопросам обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района по тел. 4-97-77, доб.123,167.

экспресс-тест на ВИЧ-

инфекцию

В Тверской области любой желающий может бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию и проконсультироваться со специалистом.

С 30 ноября по 12 декабря в муниципалитетах Тверской области пройдут акции по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией. Мероприятия организованы в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря.

Жителям региона будут раздавать памятки, информационно-профилактические материалы на тему предупреждения ВИЧ-инфекции. Также будет организовано экспресс-тестирование по образцу крови на ВИЧ-инфекцию, анкетирование, дотестовое и послетестовое консультирование со специалистами. Для проведения тестирования оборудуют мобильные пункты и кабинеты. Поддержку в проведении акций окажут волонтеры.

В Конаковском районе акция будет проводиться 11 декабря, с 12 до 16 часов, по адресу: г. Конаково, Торговый проезд, д. 3, площадь перед ТЦ «Континент».

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района