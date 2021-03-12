С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!

1 декабря исполнилось 96 лет участнику Великой Отечественной войны Валентину Павловичу Криночкину.

Родился он в г. Ершове Саратовской области. Когда началась Великая Отечественная война, Валентину не было и 16 лет, ему очень хотелось на фронт, ведь старший брат Николай служил на западной границе в Хмельницкой области в танковых войсках. В военкомате ему отказали и направили учиться в ФЗУ на слесаря. В неполные 18 лет, 1 апреля 1943 года, Валентин был призван на военную службу Джамбульским военкоматом и направлен в школу младших командиров в г. Петропавловск, осенью 1943 года он был уже на фронте в 247-й дивизии. В составе стрелкового полка прошел с боями через Украину и Белоруссию, служил в 306-м отдельном противотанковом дивизионе командиром 76-мм орудия. После форсирования р. Вислы на Сандомирском плацдарме Валентин Павлович получил ранение и больше месяца провел в госпитале под г. Люблин, после излечения был переведен в разведку. При форсировании р. Одер получил еще одно ранение. Войну закончил на р. Эльбе, где встречались и обнимались с американскими солдатами. Валентин Павлович очень хорошо помнит, что за Берлин шли тяжелые бои, дивизия стояла в двух километрах от г. Франкфурта, до Берлина 60 км, а впереди Зееловские высоты, укрепленные дотами. Фашисты два года строили там мощные укрепления, бетонные стены не брали наши снаряды, их обрабатывала тяжелая артиллерия, самолеты, новые танки, впервые применили прожектора. Потери были очень большие. Валентин Павлович имеет награды: медаль «За отвагу», орден Славы 3 степени, орден Отечественной войны, медали за освобождение Варшавы и взятие Берлина. До 1947 года Валентин Павлович служил в Германии, затем был переведен в г. Москву в Комендантский взвод, где оставался до 1950 года, в том же году женился и, демобилизовавшись в звании старшего лейтенанта, уехал в Джамбул.

После войны Валентин Павлович закончил Саратовский нефтяной техникум и работал на предприятиях нефтяной промышленности на руководящих постах. В 1957 году был направлен на работу в п. Максатиха Калининской области начальником нефтебазы и работал там до 1962 года. Тогда-то он в первый раз услышал про г. Конаково.

В 1986 году Валентин Павлович вышел на пенсию. Вместе с супругой Зоей Сергеевной (ей 95 лет) они вырастили и воспитали сына и двух дочерей, все получили высшее образование. У супругов 6 внуков и 10 правнуков. В 1997 году они приехали в г. Конаково.

Хорошие отношения сложились со средней школой № 2, где Валентин Павлович частый гость, ребята приходят к нему домой с поздравлениями, концертами. В городской библиотеке всегда рады ему, там проходят встречи с ветеранами и молодежью. В семье есть великолепный альбом, оформленный на 90-летие Валентина Павловича, который является ярким посланием потомкам и свидетельством большой любви и уважения детей, внуков и правнуков.

Уважаемый Валентин Павлович, президиум Конаковского районного совета ветеранов от всей души поздравляет вас с днем рождения. Желаем вам еще на долгие годы оставаться таким же активным, здоровья вам и всего самого доброго всей вашей большой семье.

Т. Бокова,

заместитель председателя районного совета ветеранов.