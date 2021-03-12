«НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ»

Под таким общим наименованием прошёл цикл мероприятий в Конаковском краеведческом музее. Приурочены они были к 80-летию Московской битвы, составной частью которой были боевые действия на калининском операционном направлении.

Идея мероприятий принадлежит заведующему музеем Василисе Николаевне Вольской-Багиян. И в основу их легли рисунки и воспоминания ветерана 185-й стрелковой дивизии Алексея Михайловича Моисеева. Эти уникальные для потомков свидетельства переданы музею МБОУ № 3 в 1980-х годах, когда наш музей только начал формироваться. Так случается иногда, что порой хватает одного тёплого, внимательного взгляда... И бесценные реликвии прошлого восстают к жизни из тёмных музейных хранилищ, дождавшись своего часа.

Cерию своих работ самодеятельный художник так и назвал: «Баллада о Родине». Автор запечатлел в рисунках воспоминания о первых днях войны, тяжёлых боях на территории нашего района, когда молодой сержант В. Васильковский закрыл собой амбразуру вражеского дзота, о тяжелых танковых сражениях, о потере своих друзей-однополчан. Вся правда о событиях тех дней предстает перед нашими глазами языком простого карандашного рисунка. Именно в те дни, с октября по ноябрь, был развеян миф о непобедимости немецко-фашистской армии. Победа под Москвой означала начало коренного поворота в войне.

Дополненная экспонатами из музейного фонда, коллекция рисунков получила достойное обрамление. И тогда было принято решение расширить рамки выставки. Чтобы она стала местом встречи разных поколений, вызывая у них уважение друг к другу. А для того, чтобы молодые люди узнали подробнее о тяжелых боях на конаковской земле, была подготовлена презентация “Конаковский район в битве за Москву. К 80-летию событий”.

Презентация основана на глубоком изучении исторических материалов, прекрасном художественном оформлении. Причём, адаптирована к разным возрастным категориям слушателей. Поэтому вызвала искреннее внимание посетителей музея. Официальное открытие выставки состоялось 27 ноября. На него были приглашены ветераны из клуба «Родник». Людмила Семёновна Соловьёва, его бессменный руководитель, поделилась своими детскими воспоминаниями о тех трагических событиях.

На встрече присутствовали участники образцового детского театра «Теремок». Выступления Анны Липатовой, Вероники Поплеевой, Сергея Октябрьского, Кати Курбатовой, Георгия Гагнидзе, Дианы Лыгаревой, Радомира Чернавцева, Алексея Свединюка стали настоящим сценическим подарком для всех. На встрече прозвучало стихотворение руководителя театра Ольги Александровны Бардаковой о тех, кто ведет непрерывную поисковую работу по восстановлению памяти о погибших на нашей конаковской земле.

Музейная экспозиция будет работать до 5 декабря. Принимаются заявки от школ и всех желающих посетить выставку.

На снимке: дети слушают воспоминания старожила города Конаково Л.С.Соловьевой.

Татьяна БУТУЗКИНА,

научный сотрудник Конаковского краеведческого музея.