СВЯТАЯ КСЕНИЯ НА ВАХОНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ



В Вахонинском поселении Конаковского района открылась выставка «Ксения Петербургская». Выставка развернулась на базе местного Дома культуры и объединила работы российского художника иконописца Александра Простева.

Святая Ксения была женой полковника Андрея Федоровича Петрова, служившего придворным певчим. В 26 лет Ксения овдовела. Муж скончался рано и внезапно, будучи совершенно здоровым человеком. Он умер, не покаявшись, к нему не успел прийти священник и принять его исповедь. Ксения могла снова выйти замуж, но она принимает решение: всю свою оставшуюся жизнь посвятить молитве о скончавшемся муже. До конца своей жизни она просила у господа, чтобы он помиловал её супруга и даровал ему царствие небесное. Она раздала свое имущество бедным, оделась в одежды покойного мужа, и как бы забыв свое имя, называла себя именем своего супруга - Андреем Федоровичем. Эти странности не были связаны с потерей рассудка, а лишь означали полное презрение к земным благам и человеческому мнению, ставящему эти блага в центр жизни. Так Ксения Петербургская взяла на себя тяжелый подвиг юродства ради Христа. Ксения Петербургская отразила в своей жизни самое великое семейное понятие – семейной верности и любви к своему супругу. В истории ее жизни много интересных фактов, которые отражены в художественных работах Александра Простева.

В иконописи есть жанр так называемой «житийной иконы». В центре изображается образ святого, а вокруг размещаются многочисленные «житейные клейма». Иными словами – это сюжеты из жизни святого от его рождения до блаженной кончины. Художнику пришла мысль использовать такой же приём в создании картин. Начиная работать над серией картин о жизни Ксении Петербургской, выяснилось, что святой посвящено очень мало работ. Для Александра Простева это была нетронутая «целина», поэтому почти все сюжеты изображались впервые. Для их создания он детально изучал жизнь блаженной Ксении, времена, в которые она жила, нравы, одежду, быт и виды Петербурга той эпохи.

Выставка смогла развернуться на базе Вахонинского сельского Дома культуры благодаря активной вовлечённости главы администрации поселения Ольги Селиной и главы администрации «Завидово» Алексея Пляскина. Сама же идея подобных выставок реализуется при поддержке благотворительного фонда Тверской и Кашинской епархии по восстановлению разрушенных святынь. Основная цель работы фонда ясна уже из названия, а недавно стали появляться и новые направления, которые помогают рассказывать о жизни святых, в первую очередь, молодому поколению.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель отдела по делам культуры протоиерей Роман Манилов, директор благотворительного фонда Тверской и Кашинской епархии «По восстановлению порушенных святынь» Сергей Корнилов, глава Конаковского района Олег Лобановский, директор АНО «Центр православных традиций» Александр Опалинский, депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев, глава администрации «Завидово» Алексей Пляскин, глава администрации Вахонинского сельского поселения Ольга Селина.

- Для Конаковского района это не первая выставка, и я рад, что взаимодействие продолжается. А главная ценность в том, что наши дети, и мы с вами, живя в любом уголке Конаковского района, можем прикоснуться к нашей живописи, нашей истории. Надеюсь, что молодёжь, наблюдая за изображением святых, будет задумываться о поступках, о тех делах, благодаря которым именно герои этих картин выбрали такой путь. Никто из них не стремился быть святым, ими двигало желание жить согласно устоям человеческим, правильным, жить ради других. Я уверен, что это не последняя выставка, которую мы открываем, и администрация Конаковского района приложит все усилия, чтобы такие проникновенные работы увидело как можно больше жителей и гостей района, – отметил глава Конаковского района Олег Лобановский.

Первую экскурсию для гостей провели учащиеся Вахонинской средней школы Артём Царицин и Олеся Терентьева. Позднее экскурсии в таком формате будут проходить для всех желающих два раза в неделю. Они позволят узнать все подробности жизни Ксении Петербургской, которую по праву можно назвать образцом идеальной жены. Но и на этом работа не заканчивается. Как сообщил организатор выставки директор АНО «Центр православных традиций» Александр Опалинский, галерея будет продолжать функционировать.

- Открытием этой выставки мы запускаем в плавание большой корабль в рамках проекта «Моя Россия» - на базе вахонинского СДК планируется создать деревенскую художественную галерею. Для этого есть и силы, и возможности, особенно при поддержке местных властей и епархии.

Организаторы надеются, что выставка будет востребованна и среди молодёжи, и среди взрослого населения. Так что не упустите уникальную возможность и посетите вахонинскую галерею. Школьники-экскурсоводы с удовольствием продолжают свою деятельность. Подробнее узнать о дате и времени тематической экскурсии можно в СДК по телефону 8 (48242) 6-17-31.

Анна РИХМАЙЕР.

Фото автора.