«Несу добро в ладошках»



В прошлый вторник, в последний день ноября в музыкальной школе прошёл благотворительный концерт «Новогодний десант». Особенно ценно, что в нём участвовали дети и подростки из детской школы искусств г. Конаково, ДЮЦ «Новая Корчева» Конаковского района и их преподаватели.

Подготовил и провёл концерт Евгений Лисичкин, председатель ТРООИ «Добрые дела» при информационной поддержке Конаковского благочиния РПЦ и интеграционного предприятия инвалидов «Я смогу».

Концерт был организован для сбора средств на благотворительность - новогодние подарки детям-сиротам, инвалидам, многодетным семьям и одиноким пенсионерам. Подарков будет 800, их раздадут перед Новым годом.

Концерт прошел в уютной атмосфере, ребята выступали в самых разных жанрах, также участвовали наши юные звезды, молодые дарования: пианист, композитор детской школы искусств и победитель областного этапа интеграционного конкурса «Путь к успеху» Иван Жулинский (ребенок потерял зрение), учащийся ДЮЦ «Новая Корчева», лауреат 2 степени международного фестиваля «Отражение» Илья Живов. Благодарим всех, кто принял участие в концерте и купил билеты, тем самым обеспечив новогодние подарки детям. Концерт был чудесный. Все ребята старались, хотя были шероховатости, ведь из-за эпидемиологической обстановки в школе давно не было концертов.

Ансамбль гитаристов (преподаватель Ирина Христенко) исполнил блюз трёх нот Д. Монахова, Никита Соболев (преподаватель Валентина Кулакова) – тарантеллу М. Джулиани, фольклорный ансамбль «Затея» (преподаватель Елена Коробкина, концертмейстер Валерий Иванычев) - казачью песню «Ой, чай, ты мой чай», ансамбль скрипачей (преподаватель Наталья Щербинина, концертмейстер Наталья Романова), Фёдор Федотов – вальс Ф. Шуберта (преподаватель Наталья Щербинина, концертмейстер Наталья Романова), Иван Жулинский (преподаватель Людмила Воробьёва) – мелодию П. Чайковского, Илья Живов (фортепиано) - «Ноктюрн» А. Бабаджаняна, «Романтическое интермеццо» М. Шмитц, Николай Живов (фортепиано) – «Наш край» Д. Кабалевского и стихотворение «Несу добро в ладошках»

Илья и Иван - воспитанники ДЮЦ «Новая Корчева», педагог по фортепиано Елена Агафонова.

Людмила Кикало.

Фото автора.