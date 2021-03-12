МИЛЫМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ



В Конаковском районе отметили День матери. Наш корреспондент побывал на двух основных творческих площадках г. Конаково: в районном ДК «Современник» и городском ДК им. Воровского.

Большой праздничный концерт организовали культработники и творческие коллективы районного Дворца культуры «Современник». Со сцены к гостям праздника обратился глава Конаковского района Олег Лобановский:

- Для каждого человека мама – это самое дорогое и святое. Она единственный человек, который любит не за что-то хорошее, а просто за то, что мы есть. Сердце матери – самое большое, куда вмещаются все радости и горе, где для ребёнка в любом возрасте всегда найдутся приют и утешение. Дорогие наши женщины, всем, кому подарено великое чувство быть матерью, благодарим за то, что вы оберегаете нас и всегда находитесь рядом.

Репертуар концерта - самый проникновенный. Достичь этого помог акцент, сделанный именно на вокальные выступления и художественное чтение. Тексты стихотворений и песен, конечно же, были посвящены любимым мамам. С особым умилением встречали зрителей самых маленьких воспитанников творческих объединений РДК. Гармонично в концерт вписались и хореографические номера, сольные и хоровые выступления взрослых артистов.

Насладиться творчеством конаковских артистов жители смогли и на концерте в ГДК имени Воровского 26 ноября. При входе в зал культработники встречали мамочек со сладкими подарками, предоставленными администрацией города Конаково. А со сцены поздравили временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий Колупанский и депутат городского Совета Андрей Низовой. Ну а главным подарком стали яркие выступления солистов, танцоров и циркачей.

Также День матери отметили и в поселениях района. Например, в Ручьевском СДК к Дню матери проведена концертная программа «Поговори со мною, мама». С праздником всех поздравила глава Ручьевского поселения Анна Земскова. В концерте приняли участие воспитанники детского сада «Ручеек». А в Конаковской городской библиотеке прошла литературно-музыкальная программа «Всё на земле от материнских рук» и игра «Устами младенца». В Новозавидовском Доме культуры в рамках празднования Дня матери прошло музыкальное шоу пародий учащихся образовательных школ Конаковского района. Ну, а в Дмитровогорском СДК на праздничном концерте лучшие номера подарили солисты и творческие коллективы.

А. РИХМАЙЕР.

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