ЗОЛОТАЯ МОЛОДОСТЬ



В Конаковском районе выбрали «Леди Золотой возраст-2021».

26 ноября в районном ДК «Современник» прошёл шоу-конкурс «Леди Золотой возраст». Подготовку к нему конкурсантки и сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района при помощи творческих работников ДК «Современник» начали за два месяца до финала. Это мероприятие проходит в стенах Дворца культуры с 2015 года и стало уже традиционным.

Участницами конкурса стали активные женщины, пенсионерки г. Конаково и Конаковского района: Марина Ивановна Бокова (г. Конаково, клуб «Обаяние» ДК «Современник»); Валентина Павловна Лактионова (г. Конаково, клуб «Оптимист» ДК «Современник»); Лидия Петровна Гимплюк (с. Юрьево-Девичье, Досуговый центр); Светлана Васильевна Мокроусова (п. Новозавидовский, Новозавидовский ДК); Наталья Викторовна Разухина (д. Мокшино, Досуговый центр «Завидово»); Лидия Андреевна Нечаева (п. Редкино, Новозавидовский ДК). За три недели до конкурса организаторы разместили открытое голосование за звание «Леди интернет» среди участниц конкурса.

В фойе Дворца культуры перед началом мероприятия открылась выставка работ конкурсанток, у которых оказалось много талантов. Они вяжут, рисуют картины, пекут торты, вышивают, в общем, мастерицы на все руки. Но свои основные таланты они показали на сцене.

Ведущие Влад и Ольга поздравили всех участниц конкурса, потому что они не побоялись принять участие в нём. По традиции они пригласили на сцену победительницу конкурса 2020 года Ольгу Николаевну Бабушкину, которая тепло поздравила конкурсанток и в стихах пожелала им удачи.

Доброе напутствие сказали участницам помощник главы Конаковского района Видади Сулейманович Тахмезов и заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково Андрей Владимирович Семёнов. В преддверии Дня матери они поздравили всех женщин-мам с этим замечательным праздником и пожелали им крепкого здоровья, чтобы все вирусы, непогоды и невзгоды обходили их стороной.

Ведущие представили членов жюри: его председателя директора ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района Ольгу Вячеславовну Позднякову; члена президиума совета ветеранов Конаковского района Нину Степановну Московскую; автора-исполнителя, заслуженного деятеля русского музыкального сообщества, продюсера Ольгу Роса; заслуженного работника культуры Украины, заслуженного деятеля русского музыкального сообщества, преподавателя по классу саксофона Михаила Чутко; помощника руководителя клуба досуга для пожилых людей «Второе дыхание» ДК «Современник» Надежду Михайловну Кузнецову.

Наши леди приняли участие в конкурсах «Давайте познакомимся», «Домашнее задание», «Импровизация», «Посмотрите, как я могу» и дефиле. В первом конкурсе они очень интересно рассказали о себе и своей жизни и непростых судьбах. Все женщины родились и выросли в СССР, учились, растили детей, строили наш город, работали в нём. Не сидели сложа руки и на заслуженном отдыхе: трудились на дачных участках, воспитывали внуков, участвовали в художественной самодеятельности и в жизни города и района.

В конкурсе «Домашнее задание» дамы продемонстрировали свои таланты: Марина Ивановна Бокова в образе Аллы Пугачевой исполнила песни примадонны «Миллион алых роз» и «Мадам Брошкина», Лидия Петровна Гимплюк прочла стихотворение «Трудное счастье» Эдуарда Асадова. Наталья Викторовна Разухина сыграла в инсценировке «В гареме» с участием театрального коллектива «Овация». Валентина Павловна Лактионова предстала в образе Екатерины Шавриной. Лидия Андреевна Нечаева прочла стихотворение «Кому за 60». Светлана Васильевна Мокроусова исполнила а-капелла «Цыганские мотивы» и станцевала цыганский танец.

Зрители поддерживали участниц, провожая овациями и возгласами «браво». После конкурса «Дефиле» Ольга Вячеславовна Позднякова подвела итоги конкурса и каждой участнице вручила подарки и цветы.

Корону и звание «Леди Золотой возраст-2021» вручили Светлане Васильевне Мокроусовой, звание Леди «Грация» получила Лидия Петровна Гимплюк, «Леди талант» - Наталья Викторовна Разухина, Леди «Золотые руки» - Валентина Павловна Лактионова, Леди «Обаяние» - Лидия Андреевна Нечаева, Леди «Фантазия» - Марина Ивановна Бокова. Две дополнительные номинации: Леди «Признание зрителей» - В.П. Лактионова, «Леди интернет признание» - Н.В. Разухина.

Ни одна леди не ушла с конкурса без подарков. Организаторы поблагодарили за прекрасные образы конкурсанток консультантов по красоте компании «Мэри Кэй» Оксану Голубеву и Татьяну Кокореву. Оксана вручила специальный приз Наталье Викторовне Разухиной. Нина Степановна Московская от районного совета ветеранов подарила подарок самой старшей леди – Валентине Павловне Лактионовой. Специальный приз от жюри за жизнерадостность и оптимизм Ольга Роса вручила Лидии Андреевне Нечаевой.

Глава Юрьево-Девичьевского поселения Андрей Николаевич Лукьянов поблагодарил организаторов, жюри и участниц за прекрасный праздник:

- Спасибо вам, что в своих рассказах вы напомнили нам историю нашей страны. Это и наша судьба, и всё такое знакомое, щемящее и радостное. Спасибо вам за то, что вы несёте нам столько оптимизма и надежды. Как важно, что вы такие леди, с массой талантов и дарите их нам и нашим внукам.

Заместитель главы администрации сельского поселения «Завидово» Ольга Сергеевна Попова поздравила Наталью Викторовну Разухину от главы поселения и жителей, поблагодарила за достойное участие в конкурсе и пожелала оставаться такой же смелой, целеустремлённой и талантливой.

Художественный руководитель Новозавидовского Дома культуры Ирина Николаевна Теленкова отметила, что очень сложно выходить на сцену, но все леди справились с этим: «Вы все разные, но вы все – молодцы, отлично подготовились и выступили. Спасибо зрителям за прекрасную поддержку!».

Людмила Кикало.

Фото М. Малахова.