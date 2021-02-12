В семь больниц Тверской области в 2021 году поставлено новое оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Новое современное оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний поставлено в семь медицинских учреждений Тверской области по национальному проекту «Здравоохранение». Большая часть оборудования уже введена в эксплуатацию.

Оснащение больниц современным оборудованием, создание условий для развития высокотехнологичной медицины, чтобы жители региона могли делать сложные операции в клиниках Тверской области – одни из ключевых задач развития регионального здравоохранение, поставленных Губернатором Игорем Руденей.

По федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для пяти первичных сосудистых центров региона приобретены ультразвуковые диагностические комплексы высокого класса с возможностью исследования брахиоцифальных сосудов, выполнения траскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии.

Для областной клинической больницы и городской больницы №6 Твери закуплены комплексы УЗИ экспертного класса, с помощью которых можно проводить аналогичные исследования и углубленную диагностику.

В областной клинической больнице готовят к вводу в эксплуатацию новый ангиограф, который позволит проводить эндоваскулярные диагностические и лечебные вмешательства на брахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях.

Кроме того, за счет сложившейся экономии по итогам проведения конкурентных процедур будут закуплены функциональные кровати для пяти первичных сосудистых отделений: в городскую больницу №7 Твери, Бежецкую, Вышневолоцкую, Ржевскую и Нелидовскую центральные районные больницы.

В 2022 году по национальному проекту запланированы дальнейшие поставки медоборудования для сосудистых центров. В частности, будет приобретен ангиограф, операционный микроскоп и функциональные кровати для Ржевской ЦРБ, на базе которой создают второй региональный сосудистый центр. Благодаря вводу ангиографа в больнице ускорят оказание медицинской помощи пациентам с острыми сосудистыми катастрофами.

Пресс-служба Правительства Тверской области