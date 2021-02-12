В районном Доме культуры в Старице открыли современный кинозал

2 декабря в районном Доме культуры имени Я.С. Потапова Старицкого района открылся современный киноконцертный зал «Старица». Модернизация проведена при грантовой поддержке Фонда кино и Министерства культуры Российской Федерации по национальному проекту «Культура».

Губернатор Игорь Руденя обозначил приоритетами в сфере культуры Верхневолжья увеличение количества и качества событий, формирование в муниципалитетах современных культурных пространств.

Теперь в районном ДК имени Я.С. Потапова можно будет посмотреть фильмы в отличном качестве в 2D и 3D форматах. Зал оснащен современным цифровым оборудованием. Здесь установлен цифровой проектор, предусмотренный специально для больших экранов с высокой мощностью. Благодаря этому обеспечено высокое качество изображения. Для объемного звука установлено оборудование Dolby Digital.

Пресс-служба Правительства Тверской области