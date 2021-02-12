Более 24 тысяч школьников Тверской области приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

На образовательной платформе Учи.ру завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Она проходила с 1 по 28 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - одна из приоритетных задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

«Тема предупреждения детского травматизма особенно важна: это вопрос демографии, сохранения жизни наших граждан», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всероссийская онлайн-олимпиада является актуальным инструментом для работы с детьми в изучении правил дорожного. В этом году в Тверской области участниками олимпиады стали 24 249 школьников. Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходила на безвозмездной основе в интересном для детей формате: в виде компьютерной игры. Вместе с анимированными героями участники могли пройти восемь испытаний. Выполнять задания можно было и в школе, и дома ― самостоятельно или с родителями. По окончании мероприятия участники получили не только сертификаты и памятные дипломы, но и знания основ безопасного поведения на дорогах.

В Тверской области уделяется большое внимание и состоянию автомобильных дорог, которые также влияют на безопасность движения. В течение трех лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе отремонтировано 740 км региональных трасс и улиц Твери. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объектах ремонта установлены сигнальные столбики, Г-образные опоры для дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход», барьерное ограждение, дорожные знаки, а также нанесена дорожная разметка термопластиком, вблизи пешеходных переходов – шумовые полосы.

Пресс-служба Правительства Тверской области