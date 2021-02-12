В Твери прошел Форум «Я – Патриот Отечества»

2 декабря в областной столице состоялся Форум лидеров общественных объединений и организаторов патриотической работы «Я - Патриот Отечества». В рамках работы форума подведены итоги за 2021 год и определены планы на 2022 год, презентованы лучшие патриотические практики.

Форум проводится в регионе с 2002 года. По мнению Губернатора Игоря Рудени, он является востребованной площадкой для общения и обмена опытом людей, которые вносят вклад в сохранение памяти о героической истории нашей страны.

В событии приняли участие порядка 300 человек. Это представители органов власти разного уровня, образовательных, некоммерческих организаций, активисты и руководители общественных патриотических организаций.

Участники мероприятия обсудили актуальные формы и технологии работы в сфере патриотического воспитания. Для школьников и студентов прошла интеллектуальная патриотическая игра. Кроме того, в рамках программы Форума состоялись мастер-классы по технологиям патриотической работы, определению векторов развития для юнармейских отрядов, механизмам развития и поддержки молодежных инициатив, а также встречи с экспертами в сфере патриотического воспитания.

Пресс-служба Правительства Тверской области