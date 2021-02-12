Губернатор Игорь Руденя обсудил развитие Тверской академической областной филармонии с новым директором учреждения Владимиром Беловым

2 декабря Губернатор Игорь Руденя провел встречу с новым директором Тверской академической областной филармонии Владимиром Беловым. Обсуждались планы работы на ближайшие годы и перспективы развития учреждения.

Игорь Руденя поддержал предложение Владимира Белова о возрождении в 2022 году – к 120-летию выдающегося тенора Сергея Лемешева - Международного конкурса молодых оперных певцов имени нашего выдающегося земляка. В 1992 году в филармонии состоялся первый и единственный такой конкурс.

В регионе воспитываются десятки молодых вокалистов, среди которых стипендиаты Губернатора Тверской области, а также стипендиаты имени С.Я. Лемешева. Для них участие в конкурсе станет важным шагом в профессиональном становлении.

С 2022 по 2025 годы также планируется возрождение музыкального лектория Тверской академической филармонии. Его слушателям будут рассказывать о жанрах и направлениях академической музыки, знакомить с творческим наследием великих композиторов и выдающимися исполнителями.

Кроме того, на встрече Игоря Рудени и Владимира Белова речь шла об укреплении материально-технической базы филармонии, расширение гастрольной деятельности.

Филармония уже делает более доступными культурные события для муниципалитетов Верхневолжья, развивая сеть виртуальных концертных залов. В этом году созданы две площадки – в Кашине и Конаково, сейчас в 17 муниципальных образованиях Тверской области действует 23 виртуальных зала.

Владимир Белов - Заслуженный артист России, Народный артист Республики Башкортостан, лауреат всероссийского конкурса вокалистов им. М.И. Глинки (1премия) и международного конкурса вокалистов им. Хосе Каррераса (II премия). Он окончил Уфимский государственный институт искусств по специальности «Сольное пение», Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

С 1985 года – солист Парка им. М. Гафури, Башкирского государственного театра оперы и балета, Свердловского театра оперы и балета им. А.В. Луначарского. Руководил Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан. Тверскую академическую областную филармонию возглавил в ноябре 2021 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области