В Тверской области проходят трансляции гала-концерта фестиваля «Путь к успеху!» для талантливых людей с ограничениями по здоровью

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Со 2 по 8 декабря в организациях социального обслуживания, учреждениях культуры и образования Тверской области организованы видеопоказы гала-концерта регионального интегрированного фестиваля творчества «Путь к успеху!», история которого насчитывает уже более 10 лет. Его участники – люди с ограниченными возможностями здоровья, активисты общественных организаций, учащиеся коррекционных школ, студенты.
«Этот фестиваль показывает, как много на тверской земле талантливых, активных и волевых людей, которые преодолели жизненные преграды и нашли свой путь к успеху», – считает Губернатор Игорь Руденя.
В 2021 году тема фестиваля – «Славные таланты земли Тверской». Всего было заявлено семь конкурсных номинаций:
– «Золотые руки земли Тверской» – прикладное искусство (живопись, поделки, вышивание, компьютерная графика и др.);
– «Звонкие ноты земли Тверской» – исполнение произведения на музыкальном инструменте;
– «Золотые голоса земли Тверской» – вокальное исполнение музыкального произведения;
– «Зажигательные танцы земли Тверской» – танцевальные сольные и групповые номера;
– «Художественное слово земли Тверской» – исполнение литературного произведения (поэзия, проза);
– «Поющие руки Земли Тверской» – исполнение жестовой песни;
– «Преодоление» – вокал, прикладное творчество, исполнение на музыкальном инструменте, танцевальный номер, поэтическое творчество, жестовое пение, театральное искусство и другие. Здесь отмечают особые достижения участников в области творческой и социальной реабилитации.
В гала-концерте приняли участие победители зональных этапов фестиваля. При этом представлены интегрированные номера, когда на сцену выходят и люди с ограниченными возможностями здоровья и те, у кого нет инвалидности.
Пресс-служба Правительства Тверской области