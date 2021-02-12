«Безопасные качественные дороги»-2021: благодаря ремонту трассы путь к озеру Селигер стал комфортным

В 2021 году в Тверской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 25 км автодороги Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново. Трасса позволяет сократить путь из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода к озеру Селигер.

Туристическая значимость – один из критериев, на основании которых по поручению Губернатора Игоря Рудени формировался перечень объектов программы дорожных работ.

По мнению главы региона, качественная дорожная сеть – это важное условие развития экономики, повышения качества жизни и формирования комфортной среды в районах, городских и муниципальных округах Верхневолжья.

Региональная автомобильная дорога Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново принадлежит к дорогам первого класса и связывает между собой несколько муниципальных образований Тверской области. Ее общая протяженность – свыше 74 км.

В этом году было отремонтировано 4 участка дороги в Вышневолоцком городском округе и Кувшиновском районе. На объекте выполнено фрезерование, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, а также работы по обустройству дороги.

Пресс-служба Правительства Тверской области