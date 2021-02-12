Тверская лыжница Дарья Непряева победила на всероссийских соревнованиях «Кубок Хакассии»

Тверская лыжница Дарья Непряева продолжает успешно выступать на всероссийских соревнованиях. На этот раз спортсменка одержала победу в лыжных гонках «Кубок Хакассии» на дистанции 10 км классическим стилем.

Данные соревнования являются первым этапом отбора спортсменов на чемпионат Мира среди юниоров, который пройдет в Норвегии с 22 по 27 февраля 2022 года. Всего в состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 40 российских регионов и зарубежных стран.

Мастер спорта России Дарья Непряева – воспитанница Комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 имени Олимпийского чемпиона В.А. Капитонова.

21 ноября она показала лучший результат на I этапе Кубка России по лыжным гонкам в Республике Хакасия.

«Благодарю Вас за вклад в укрепление спортивной славы Верхневолжья», – отметил в поздравлении лыжнице Губернатор Игорь Руденя.

Дарья Непряева – младшая сестра Натальи Непряевой, президента федерации лыжных гонок Тверской области, бронзового призёра XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, которая является одной из самых успешных российских лыжниц.

Пресс-служба Правительства Тверской области