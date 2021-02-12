На областном кинофестивале «Колокол Света» представят 15 фильмов-размышлений

4 декабря Тверской областной Дом народного творчества проводит IV открытый областной православный кинофестиваль «Колокол Света». Событие посвятили 500-летию обретения мощей преподобного Макария Калязинского, которое отмечается в этом году.

Участниками конкурса стали детские и взрослые кино- и видеостудии, творческие объединения, народные видеостудии и отдельные авторы из Твери, Москвы, Торжка, Кашинского, Осташковского и Удомельского городских округов, Бежецкого, Калининского, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Торжокского и Фировского районов, ЗАТО Озерного, Рамешковского муниципального округа.

Из 37 представленных фильмов для конкурсного показа жюри отобрало 15 лучших работ разных жанров: игровые, документальные, научно-популярные, видовые, социальные, анимационные, экспериментальные, музыкальные. Это фильмы-размышления о добром и вечном, войне и мире, нашей истории и любви к Отечеству, о современных проблемах человечества.

Основные задачи фестиваля – вдохновить кинолюбителей на создание оригинальных произведений духовно-нравственного содержания, сформировать общественную потребность в фильмах, отражающих духовные и культурные ценности нашей страны и христианского православного мира.

Пресс-служба Правительства Тверской области