В Тверской области проводится онлайн-опрос о составе подарочного набора для новорожденных

В Тверской области планируется обновить состав подарочных наборов для новорожденных с учетом пожеланий родителей, чтобы включить в него наиболее востребованные предметы. С этой целью на сайте «Семейный помощник» проводится онлайн-опрос.

Жителям Верхневолжья предлагается отметить позиции в двух списках. В первом указаны предметы, которые уже имеются в наборе. Предлагается подтвердить их необходимость с учетом опыта ухода за малышами. Можно отметить любое количество предметов и даже все сразу.

Во втором списке представлены предметы, которыми можно дополнить состав подарочного набора. Перечень сформирован по итогам обсуждения этой темы на совместном совещании Минпромторга и Минсемьи Тверской области с участием представителей многодетных семей региона. Также в форме для голосования есть опция «Добавить свой вариант».

Напомним, в Тверской области с октября 2019 года новорожденным вручаются подарочные наборы, в состав которых входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем, – всего 50 наименований (58 предметов). Это одно из направлений «демографического пакета» Верхневолжья. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории Тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации. Набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного, проживающим в Тверской области. Выдается он в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Всего за два года действия этой меры поддержки (с 1 октября 2019 года) выдано более 20,7 тыс. комплектов.

Принять участие в онлайн-опросе можно до 15 декабря 2021 года по ссылке.