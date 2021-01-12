Тверским школьникам рассказали о работе медиков в инфекционных госпиталях, вакцинации и профилактике коронавируса

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В Тверском областном лечебно-реабилитационном центре прошла встреча с учениками средней школы №50 в рамках профориентационной работы. Участниками события стали ребята, интересующиеся медициной и планирующие связать с ней свое будущее.
Профориентационное направление в Тверской области активизировано по поручению Губернатора Игоря Рудени.
«Необходимо, чтобы молодежь чувствовала себя вовлеченной в процессы на родной земле, чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса и других сфер на своей территории», – считает глава региона.
На первой встрече цикла, посвященного медицине, ребятам рассказали о борьбе медиков с коронавирусной инфекцией, профилактике и лечении этого заболевания.
«В первую очередь мы говорим, конечно, о вакцинации, – отметил главный врач центра Александр Старцев. – Мы рассказываем об истории иммунопрофилактики, видах вакцин, чтобы ребята понимали суть вопроса, чтобы их знания не были поверхностными и основанными на высказываниях других людей».
Ребята также смогли примерить защитные костюмы, в которых работают сотрудники инфекционных госпиталей. Школьники узнали, какие меры безопасности обеспечивают в госпиталях для лечения пациентов с COVID-19 и насколько сложны условия работы медиков.
Пресс-служба Правительства Тверской области