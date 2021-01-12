Стипендиаты Губернатора Тверской области и лауреаты региональных премий презентовали свои таланты на концерте в областной филармонии

1 декабря в Тверской академической областной филармонии состоялся концерт-презентация стипендиатов Губернатора Тверской области и лауреатов региональных премий. Приветствие участникам, гостям и зрителям направил Игорь Руденя.

«Талантливые, творчески одарённые люди во все времена составляли подлинную славу Верхневолжья. Выдающимися художниками, музыкантами, поэтами и писателями создано богатейшее культурное наследие тверского края. Талант, созидательная энергия и творческие способности представителей нового поколения являются залогом успешного развития нашего региона, служат высокой цели сохранения и приумножения многовековых традиций отечественного искусства на тверской земле», – отмечено в приветствии от Губернатора Игоря Рудени.

Ежегодные стипендии и премии молодым талантам, проявившим себя в художественном творчестве, присваиваются в рамках проекта «Молодые дарования тверского края». В этом году высокие звания получили 100 человек – учащиеся музыкальных школ, школ искусств, культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных объединений, а также 10 стипендиатов премии имени В.В. Андреева и 2 стипендиата премии имени С.Я. Лемешева.

Стипендиаты отбирались по итогам конкурса, который проходил в нескольких номинациях – музыкальное исполнительство, театральное и хореографическое искусство, искусство цирка, кино- и видеоискусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, дизайн, фотография, социально-культурное проектирование.

Мастерство претендентов оценивало жюри, куда вошли ведущие специалисты в области культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. В их числе – народные артисты, заслуженные деятели культуры и искусства, заслуженные работники культуры, лауреаты международных конкурсов, члены творческих союзов, профессора столичных вузов.

В 2021 году по решению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области увеличены размеры региональных стипендий и премий. С 3 тыс. до 5 тыс. рублей повышены стипендии имени В.В. Андреева и С.Я. Лемешева для студентов профессиональных колледжей в сфере культуры, с 2,1 тыс. до 3,5 тыс. рублей - для учеников детских школ искусств.

Размер ежемесячных стипендий и премий Губернатора Тверской области увеличен с 1,1 тыс. до 3,5 тыс. рублей для учащихся детских школ искусств, участников клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона; с 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей - для студентов государственных профессиональных образовательных организаций. Размер премии Губернатора Тверской области увеличен с 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области