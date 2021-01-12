В Торжке Тверской области проверили соблюдение эпидемиологических требований в точках торговли и общественного питания

В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники Министерства контрольных функций Тверской области совместно с представителями Роспотребнадзора проинспектировали несколько точек общественного питания и предприятие торговли в Торжке.

«В ходе контрольного мероприятия внимание уделялось выполнению организациями обязательных эпидемиологических требований: наличие информационных табличек, масок, антисептиков, проведение дезинфекции поверхностей в общественных зонах, измерение температуры сотрудников. По выявленным нарушениям составляем протоколы», – рассказала ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Торжку Тамара Дмитриева.

Нарушений во время контрольных мероприятий выявлено не было.

В тверском регионе рейды по контролю за соблюдением эпидемиологических требований в период пандемии коронавируса регулярно проводятся в объектах розничной торговли, точках общественного питания, транспорте, в оздоровительных, физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах. В том числе проверяется соблюдение масочного режима.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, на территориях вокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует.

Пресс-служба Правительства Тверской области