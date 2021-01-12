Игорь Руденя принял участие в праздновании 25-летия Городенской православной гимназии в Конаково

1 декабря в Городенской православной гимназии в Конаково прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию основания учреждения. Почетными гостями праздника стали Губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Попечительского Совета гимназии, Председатель наблюдательного совета государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

«Хотел бы вспомнить слова святителя Филарета Дроздова, который сказал: «Просвещение приносит пользу государству только тогда, когда оно основано на вере». Благодаря стараниям педагогов, которые приходят сюда с любовью, эта любовь передается воспитанникам гимназии и помогает им, когда они идут в самостоятельную жизнь, создают свои семьи. Я уверен, что гимназия еще многие и многие годы будет формировать настоящих граждан нашей страны и быть любимым местом для многих поколений», – отметил глава региона.

«Это уникальная школа, она одна из лучших в нашей стране, а не только в Тверской области. Здесь кроме образования дают еще то, что мы называем «просвещение» и «воспитание». Здесь замечательные преподаватели - неравнодушные, знающие, любящие и детей, и свою профессию», – подчеркнул Сергей Степашин.

На счету педагогов и их воспитанников множество побед и призовых мест в конкурсах, соревнованиях, предметных олимпиадах. У выпускников высокий процент поступления в ВУЗы Москвы и Твери на специальности гуманитарной направленности, что соответствует профилю гимназии.

«Здесь для нас всегда открыты двери, здесь всегда тебя поддержат. Если что-то не получается, поссорился с родителями или друзьями, ты приходишь, и здесь все тебе помогают. И одноклассники, и учителя, все к тебе относятся с открытой душой. Поэтому я очень рада, что когда-то родители приняли решение отдать меня сюда», – поделилась ученица 8 класса гимназии Владислава Абраменко.

В этом году в учреждении обучение проходят 160 ребят, среди которых порядка 70% – дети из многодетных, неполных или неблагополучных семей. Особое внимание в учебном процессе уделяется развитию дополнительного образования. Помимо углублённого преподавания дисциплин, связанных с изучением основ Православия, в гимназии действуют свыше 20 кружков и секций для учеников с 1 по 11 классы.

«То, что происходит в этой гимназии – уникально. Преподаватели учат детей смотреть на жизнь своим взглядом, а он совершается через призму Священного писания, истории церкви и нашего Отечества. Я сердечно благодарю всех за то начало, которое сегодня дало замечательный плод. Я благодарю Игоря Михайловича за то, что у нас в области, как нигде, уделяется большое внимание духовно-нравственному состоянию человека», – сказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Обучением и воспитанием гимназистов занимаются квалифицированные педагоги. В памятный день Игорь Руденя вручил им заслуженные награды.

За многолетний труд и верность просветительским традициям Знаком Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» награжден коллектив Городенской православной гимназии.

Благодарности Губернатора Тверской области удостоены учителя начальных классов Светлана Коннова и Ольга Шувалова, учителя русского языка и литературы Наталья Лагунова и Ольга Шерстнева, учитель церковнославянского языка Наталья Преображенская.

Гимназия является социальным и культурным центром для близлежащих сёл и деревень – Коромыслово, Кошелево, Изоплит, Озерки, Редкино, Радченко, Новомелково, Старое Мелково. Всех ребят до гимназии довозит школьный транспорт.

В честь 25-летия гимназии глава региона сделал ученикам подарок и передал учреждению новый автобус. Он рассчитан на перевозку 24 человек и оснащен всеми необходимыми средствами безопасности.

«Мы с помощью региональной власти постоянно обновляем материально-техническую базу нашего учреждения, проводим капитальные ремонты, а теперь нами получен новый автобус», – сказал директор гимназии Алексей Злобин.

Ранее в преддверии учебного года общеобразовательным учреждениям Тверской области было передано 103 школьных автобуса, в том числе 58 благодаря федеральной поддержке.

Пресс-служба Правительства Тверской области