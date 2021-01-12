Губернатор Игорь Руденя поручил усилить работу по расчистке от снега дорог Тверской области

1 декабря на совещании в областном Правительстве Губернатор Игорь Руденя поставил перед Министерством транспорта региона задачу усилить работу по расчистке дорог, расположенных на территории Верхневолжья, и контроль за качеством их содержания.

«Из-за непогоды у нас сложилась непростая дорожная обстановка. При этом ведется недостаточно качественная уборка дорог, которые находятся на содержании у конкретных подрядчиков. Поручаю провести совещание с их участием. К тем, кто занимается обслуживанием дорог, за некачественную уборку необходимо применять штрафные санкции», – сказал Игорь Руденя.

1 декабря на региональных и межмуниципальных дорогах региона работают 292 единицы специализированной дорожной техники – 149 комбинированных дорожных машин, 36 автогрейдеров, 74 трактора с навесным оборудованием и другой транспорт. В расчистке федеральных трасс, расположенных на территории Тверской области, задействовано более 140 единиц техники.

С учетом сложных метеорологических условий на усиленный режим работы переведено ООО «Верхневолжское АТП». Дополнительно со всеми водителями автобусов общественного транспорта проведен инструктаж об особенностях работы в сложных погодных условиях. Диспетчерская служба и ремонтная служба переведены в круглосуточный режим работы. Дополнительно создана оперативная бригада по реагированию на технические неисправности и иные ситуации на маршрутах.

По сообщению Тверского гидрометцентра, 1 декабря в регионе продолжится снег, местами метель, на дорогах гололедица. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно осторожными.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54 и 8-910-649-84-56.

Пресс-служба Правительства Тверской области