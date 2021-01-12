Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетием педагога, труженицу тыла Прасковью Арсеньевну Никонову

posted by Максим Малахов on ср, 12/01/2021 - 13:10

  1 декабря столетие отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, жительница села Ведное  Рамешковского района Прасковья Арсеньевна Никонова. С юбилеем Прасковью Арсеньевну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

         «Ваши доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, преданность Родине, вклад в сохранение и развитие традиций просвещения на тверской земле снискали заслуженное уважение. Подвиг Вашего поколения, совершенный во имя Победы, будет всегда для нас примером патриотизма», – отметил Игорь Руденя.

         В годы Великой Отечественной войны Прасковья Арсеньевна Никонова работала в колхозе в деревне Волосково, учителем в Волосковской  и Ивановской школах.

                После войны продолжила трудиться в системе образования. Прасковья Арсеньевна преподавала русский язык и литературу в Бобровской и Ведновской  школах, работала воспитателем в интернате при Ведновской восьмилетней школе.

Пресс-служба Правительства Тверской области