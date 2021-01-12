Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетием педагога, труженицу тыла Прасковью Арсеньевну Никонову

1 декабря столетие отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, жительница села Ведное Рамешковского района Прасковья Арсеньевна Никонова. С юбилеем Прасковью Арсеньевну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваши доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, преданность Родине, вклад в сохранение и развитие традиций просвещения на тверской земле снискали заслуженное уважение. Подвиг Вашего поколения, совершенный во имя Победы, будет всегда для нас примером патриотизма», – отметил Игорь Руденя.

В годы Великой Отечественной войны Прасковья Арсеньевна Никонова работала в колхозе в деревне Волосково, учителем в Волосковской и Ивановской школах.

После войны продолжила трудиться в системе образования. Прасковья Арсеньевна преподавала русский язык и литературу в Бобровской и Ведновской школах, работала воспитателем в интернате при Ведновской восьмилетней школе.

Пресс-служба Правительства Тверской области