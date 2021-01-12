Школьница из Тверской области стала «Звездой Артека» за успешное участие в программах 13-й смены

Более 3 400 детей из 85 регионов страны приняли участие в 13-й смене «Россия начинается с меня!» в Международном детском центре «Артек» с 6 по 27 ноября. Смена была направлена на развитие лидерского потенциала школьников. Полина Алутина из города Конаково Тверской области по ее итогам вошла в число «Звезд Артека» и получила награду за успешное участие в программах лагеря и высокие личные достижения.

«Инвестиции в подрастающее поколение – это самые надежные и эффективные вложения. Важная задача для региона – создание условий для самореализации и раскрытия талантов детей и молодежи», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

17-летняя Полина Алутина в «Артеке» уже третий раз, она является победителем конкурса на лучший социальный проект страны. И уже второй год подряд девушка приезжает в детский центр как финалист Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

«В рамках финала «Звезды Артека» я показала ребятам детского лагеря «Лесной» мастер-класс по жонглированию. Главный навык, который я получила за смену – просто объяснять сложные вещи. «Артек» – это место, где собираются ребята со всей страны. За короткий промежуток времени мы стали настоящими друзьями, и это очень ценно. Желаю всем верить в себя, тогда в самый неожиданный момент вы узнаете, что ваша мечта сбывается», – поделилась впечатлениями Полина.

Содержание 13-й смены включало три тематических трека. Направление «Артек гордится» способствовало актуализации знаний артековцев по истории Отечества. «Артековское общество «Знание» предоставило возможности для личностного и предпрофессионального становления через участие в мастер-классах и встречах с выдающимися современниками, героями России, олимпийскими чемпионами. «Будущее России» – здесь артековцы демонстрировали уже свои реализованные проекты.

Кроме того, в ходе 13-й смены ребята написали Всероссийский экологический диктант, приняли участие в Неделе детского театра, провели Малые олимпийские игры «Артека», гражданско-патриотические акции.

Пресс-служба Правительства Тверской области