Более 11,5 тысячи пожилых жителей Тверской области получат компенсацию затрат на уплату взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов

Вопрос предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов гражданам старше 80 лет вошел в повестку заседания региональной Бюджетной комиссии, которую 30 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Очень важно создать условия для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста. Необходимо обеспечить им всестороннюю поддержку», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Жители Тверской области старше 80 лет получают 100% компенсацию расходов на уплату взносов на капремонт. В этом году затраты полностью возместят 11 567 пожилым гражданам. На эти цели из федерального и областного бюджета предусмотрено свыше 48,9 млн рублей.

Выплата осуществляется в соответствии с региональным законом, который принят для усиления социальной поддержки граждан преклонного возраста, а также соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Тверской области.

Также компенсацию в размере 50% от понесенных затрат на уплату взносов предоставляют неработающим жителям региона старше 70 лет: одиноко проживающим собственникам жилья, а также проживающим с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II групп старше 70 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области