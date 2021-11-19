В Тверской области региональные и межмуниципальные дороги расчищают более 200 единиц техники

30 ноября в связи со снегопадами дорожные службы Тверской области в усиленном режиме проводят расчистку от снега автодорог регионального и межмуниципального значения и их обработку противогололедными материалами. Всего в работе задействовано 207 машин. В зависимости от интенсивности осадков количество снегоуборочной техники может быть увеличено.

В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности.

В рамках государственных контрактов за содержание автодорог отвечают восемь дорожно-эксплуатационных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая дорожная компания».

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

В режиме «Повышенная готовность» функционирует Главное управление МЧС России по Тверской области. Развернут межведомственный оперативный штаб по контролю за обстановкой. Организовано взаимодействие с муниципальными образованиями по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений. Работает «горячая линия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-09-82.

Особый режим работы введен и в филиале «Россети Центр» - «Тверьэнерго». Погодные условия с перепадами температуры от плюсовых к минусовым значениям вызывают налипание снега на ветви деревьев и провода линии электропередачи, что провоцирует их утяжеление и обрывы. При необходимости к ликвидации технологических нарушений в филиале могут быть привлечены 175 бригад в составе 624 человек персонала и 312 единиц спецтехники.

«Тверьэнерго» просит жителей оказывать содействие и сообщать об отключениях электроэнергии по телефону Единого Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220, который бесплатно в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области