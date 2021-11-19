Более 557 тысяч жителей Тверской области сделали прививку против коронавируса

Текущая эпидемиологическая ситуация, вакцинация жителей Тверской области и другие актуальные вопросы рассмотрены на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 30 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области прививку против коронавирусной инфекции сделали 557 794 жителя, за прошедшие сутки – 3180 человек. Более 203 тысяч сделавших прививку – представители старшего поколения.

Как было отмечено на заседании, именно вакцинация позволяет максимально защитить людей пожилого возраста как наиболее уязвимой категории. Благодаря активной вакцинации зафиксировано снижение числа госпитализаций жителей преклонного возраста. Всего в больницах сейчас развернуто 2286 инфекционных коек.

Продолжаются поставки вакцины в Тверскую область, в том числе, это «Спутник Лайт», которая востребована при проведении ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Всего в Тверской области действует 127 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Кроме того, жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных вакцинальных бригад. Еще 4 мобильных пункта вакцинации работают в Твери на 32 площадках. График работы мобильных пунктов вакцинации можно посмотреть по ссылкам: https://vk.com/tverreg?w=wall-135894105_33219

Без предварительной записи сделать прививку в Твери можно в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных вакцинальных кабинетах вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться на прививку жителям как Твери, так и районов области по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области