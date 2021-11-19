Строительство новой железнодорожной ветки до Завидово позволит создать в Тверской области более 900 новых рабочих мест

На заседании Правительства Тверской области, которое 30 ноября провел Губернатор Игорь Руденя, утвержден перечень мероприятий, которые будут реализованы в рамках организации пассажирского сообщения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до транспортно-пересадочного узла «Завидово».

Предполагается построить 15,6 км новой железнодорожной ветки, которая обеспечит прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Завидово, два пересечения с автодорогами, реконструировать остановочный пункт «Путепроводная» и контактную сеть.

На эти цели будет направлено 3,8 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного Верхневолжью президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию 14 октября этого года. Тверская область в полном объеме получила лимит средств, предусмотренных регионам на строительство или модернизацию объектов инфраструктуры.

Строительно-монтажные работы планируется начать в 2023 года, а ввести объект в эксплуатацию – в конце 2024 года.

Реализация проекта позволит создать свыше 900 новых рабочих мест, обеспечить поступления в консолидированный бюджет Тверской области более 6,2 млрд рублей, которые будут направлены на развитие социальной сферы, ремонт дорог и других значимых отраслей. Кроме того, ожидается ежегодный прирост не менее 750 тысяч туристов на территории Верхневолжья.

«Ключевым показателем реализации проекта для нас является создание 910 новых рабочих мест. И это только на одном из этапов строительства. Территория комплекса «Завидово» до сих пор остается очень перспективной», – подчеркнул Игорь Руденя.

Транспортно-пересадочный узел «Завидово» объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Пресс-служба Правительства Тверской области