В бюджете ТФОМС Тверской области заложено дальнейшее развитие в регионе центров амбулаторной онкологической помощи

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрели на заседании Правительства региона, которое 30 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Онкология и кардиология – важнейшие направления в медицине. У нас заложены средства на модернизацию областного онкодиспансера. Надеемся, что молодые специалисты, которых мы приглашаем, будут более динамично вовлекаться в работу. На примере борьбы с коронавирусом видим, насколько активна и ответственна молодежь в медицине», – прокомментировал тему журналистам Игорь Руденя.

Губернатор назвал также приоритетами совершенствование оплаты труда медработникам, модернизацию диагностической базы учреждений здравоохранения, усиление профилактической работы.

Финансирование фонда в следующем году планируется увеличить до 19 млрд рублей (в 2020-м – 17,3 млрд рублей). В 2024 году предусмотрено уже 20,6 млрд рублей.

На 2022 год заложены стимулирующие выплаты медикам (их размер будет известен по итогам распоряжения федерального Правительства) и дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в период распространения COVID-19. В бюджет ТФОМС также включено финансирование амбулаторной реабилитации и углубленной диспансеризации жителей, перенесших коронавирус. Кроме того, средства предусмотрены на диагностику, проведение исследований на аппаратах КТ и МРТ, ПЦР-тестирование.

Для снижения уровня онкологических заболеваний выделят финансирование на развитие в Верхневолжье сети центров амбулаторной онкологической помощи, высокотехнологичной медицины. Первый в Тверской области ЦАОП работает в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева.

Из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования для Тверской области в 2022 году ожидается субвенция в размере 17,9 млрд рублей – на 1,1 млрд рублей больше, чем в текущем году.

Почти 450 млн рублей – ожидаемые поступления в территориальный ФОМС средств за медицинскую помощь, оказанную в Тверской области жителям других регионов, что выше показателя текущего года. На плановый период 2023-2024 годов по указанной позиции также заложен рост.

Пресс-служба Правительства Тверской области