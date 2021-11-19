Новые направления поддержки и ключевые проекты Верхневолжья отражены в бюджете Тверской области на 2022-2024 годы

Проект бюджета Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов стал основной темой заседания регионального Правительства, которое 30 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Президент Владимир Путин сказал, что бюджет должен быть мощным инструментом для достижения национальных целей в экономике, инфраструктуре, экологии, социальной сфере, а также для роста доходов граждан. Поэтому мы приняли решение увеличить до 5,8% индексацию социальных выплат в регионе», – сообщил Игорь Руденя.

На трехлетний период заложен рост доходной части регионального бюджета. По оценке Министерства финансов Тверской области, в 2022 году доходы составят 87 млрд рублей (в 2021-м было 86,4 млрд рублей). Предполагается, что к 2024 году доходы вырастут до 94,4 млрд рублей.

Проект областного бюджета предусматривает направление в 2022-2024 годах более 63 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Основной объем средств идет на решение демографических вопросов, модернизацию систем здравоохранения и образования, развитие дорожной сети, повышение качества городской среды, создание благоприятной экологической обстановки в регионе.

В здравоохранении на предстоящий трехлетний период заявлены капремонты больниц и поликлиник, закупка новых скорых, медицинского оборудования для сосудистых центров, онкодиспансера. Вводится новая единовременная выплата выпускникам-медикам и молодым специалистам для привлечения квалифицированных кадров в медицинские учреждения.

В образовании продолжат ремонты детских садов и школ. В новом бюджете также заложены средства на экскурсии школьников в парк «Россия – Моя история».

Ключевое внимание уделено поддержке семей с детьми, старшего поколения и других категорий граждан. Так, в бюджете предусмотрена ежемесячная выплата «Детям войны», которую инициировал глава региона.

Продолжится предоставление подарочных наборов для новорожденных, выплат семьям, приобретающим жилье с ипотекой, оказание помощи многодетным в обеспечении школьной формой, приобретении и страховании автотранспорта.

Кроме того, важными для региона станут газификация юго-западных и северо-восточных территорий, дальнейшее внедрение новой модели общественного транспорта, модернизация коммунальной инфраструктуры, ремонт дорог.

Предусмотрены средства на реализацию крупных проектов - строительство Детской областной клинической больницы, больниц и поликлиник в Бежецке, Бологом, Кимрах, Торжке, Твери, современного дома-интерната для пожилых и инвалидов в Бежецке, Западного моста, железнодорожной ветки в Конаковском районе на территории Особой экономической зоны «Завидово».

Игорь Руденя подчеркнул, что в регионе будет продолжена системная поддержка инвестиционных проектов, включая развитие территорий с особыми режимами экономической деятельности, промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса.

При этом Губернатор поручил последовательно увеличивать поддержку промышленного сектора, чтобы активнее запускать новые проекты и вводить рабочие места для жителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области