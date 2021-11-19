Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 376 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 76 112 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 306 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 557 794 человека, за последние сутки – 3180 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 301 329, в том числе за последние сутки их проведено 3506.

Всего в настоящее время в регионе подтвержден 88 391 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2112 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 31 112

Конаковский район 6866

Ржев 4933

Калининский район 4034

Вышневолоцкий городской округ 3543

Торжок 2916

Кимры 2585

Бологовский район 1983

Кашинский городской округ 1948

Бежецкий район 1933

Старицкий район 1867

Осташковский городской округ 1844

Калязинский район 1706

Лихославльский район 1673

Нелидовский городской округ 1564

Максатихинский район 1275

Западнодвинский муниципальный округ 1246

Торопецкий район 1229

Оленинский муниципальный округ 1059

Кувшиновский район 1021

Рамешковский район 998

Торжокский район 986

Весьегонский муниципальный округ 940

Зубцовский район 862

Андреапольский муниципальный округ 809

Селижаровский муниципальный округ 780

Ржевский район 758

Спировский район 726

Пеновский муниципальный округ 533

Сонковский район 526

ЗАТО Озёрный 523

Кимрский район 510

Кесовогорский район 489

Сандовский муниципальный округ 469

Краснохолмский муниципальный округ 478

Бельский район 464

Фировский район 435

Жарковский район 257

Молоковский район 238

Лесной муниципальный округ 239

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области