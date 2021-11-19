Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 376 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 76 112 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 306 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 557 794 человека, за последние сутки – 3180 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 301 329, в том числе за последние сутки их проведено 3506.
Всего в настоящее время в регионе подтвержден 88 391 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2112 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 31 112
Конаковский район 6866
Ржев 4933
Калининский район 4034
Вышневолоцкий городской округ 3543
Торжок 2916
Кимры 2585
Бологовский район 1983
Кашинский городской округ 1948
Бежецкий район 1933
Старицкий район 1867
Осташковский городской округ 1844
Калязинский район 1706
Лихославльский район 1673
Нелидовский городской округ 1564
Максатихинский район 1275
Западнодвинский муниципальный округ 1246
Торопецкий район 1229
Оленинский муниципальный округ 1059
Кувшиновский район 1021
Рамешковский район 998
Торжокский район 986
Весьегонский муниципальный округ 940
Зубцовский район 862
Андреапольский муниципальный округ 809
Селижаровский муниципальный округ 780
Ржевский район 758
Спировский район 726
Пеновский муниципальный округ 533
Сонковский район 526
ЗАТО Озёрный 523
Кимрский район 510
Кесовогорский район 489
Сандовский муниципальный округ 469
Краснохолмский муниципальный округ 478
Бельский район 464
Фировский район 435
Жарковский район 257
Молоковский район 238
Лесной муниципальный округ 239
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области