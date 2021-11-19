Игорь Руденя поздравил клубных работников Тверской области с профессиональным праздником





30 ноября в Тверской области отмечается День клубного работника. Сотрудников клубов, домов и дворцов культуры, культурно-досуговых учреждений Верхневолжья, а также ветеранов сферы культуры поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В этот праздник мы чествуем неравнодушных, увлечённых своим делом людей – тех, кто своим трудом сохраняет и приумножает уникальное культурное наследие Верхневолжья, с честью несёт высокую просветительскую миссию, способствует укреплению духовно-нравственных традиций в обществе. Благодаря вашему мастерству, самоотдаче и творческой энергии, жизнь нашего региона ежедневно наполняется интересными, содержательными и яркими событиями. В Верхневолжье созданы условия для раскрытия и реализации талантов представителей всех поколений», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Глава региона выразил признательность работникам и ветеранам культурно-досуговых учреждений региона за верность призванию и труд, благодаря которому Верхневолжье заслуженно является одним из признанных культурных центров России.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню клубного работника Тверской области, прошли в регионе 25 ноября. В ДК «Пролетарка» состоялся концерт, самых достойных представителей сферы наградили Почетными грамотами и благодарностями Губернатора Тверской области, состоялось чествование обладателей премии «Лучший клубный работник 2021».

За значительный вклад в развитие культуры Тверской области Знака Губернатора «Во благо земли Тверской» удостоен коллектив ДК «Пролетарка». Почетной грамотой Губернатора Тверской области награждена руководитель детского образцового самодеятельного коллектива «Радуга» Дворца культуры «Юбилейный» из Осташкова Елена Ковалева.

Благодарностью Губернатора Тверской области отмечена профессиональная работа художественного руководителя ржевского «Городского Дома культуры» Александры Кутузовой.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества Тверской области» присвоено театру танца «Романтики» из тверского Дворца творчества детей и молодежи, звание «Народный мастер-любитель Тверской области» - мастеру плетения из бересты Александру Гаврилову из Твери.

На торжественном мероприятии были названы лучшие сельские культурно-досуговые учреждения и лучшие работники таких учреждений. 15 работников отрасли удостоены звания лауреата Премии отрасли «Культура» в номинации «Лучший клубный работник».

Сегодня в Домах и Дворцах культуры, Центрах досуга и народного творчества муниципальных образований Верхневолжья проходят занятия в 1048 любительских самодеятельных коллективах, 215 из которых носят звания «народный» и «образцовый». Общее число клубных формирований, студий и клубов по интересам составляет свыше 4600, в них занимается около 63 тысяч человек.

В 678 культурно-досуговых центрах и сельских домах культуры Верхневолжья трудится 3780 работников. Ежегодно в регионе проводится более 64 тыс. мероприятий, зрителями и участниками которых становятся свыше 2 миллионов человек.



Пресс-служба Правительства Тверской области