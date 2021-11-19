12 фермеров Тверской области получат гранты «Агростартап» в 2021 году

В Верхневолжье определены победители конкурсного отбора на получение поддержки в виде грантов «Агростартап». Это 12 фермеров, которые занимаются разведением крупного рогатого скота, растениеводством, птицеводством и пчеловодством.

«Гранты «Агростартапа» будут получать фермеры, которые хотят развиваться. Мы стремимся к тому, чтобы работа в сельском хозяйстве была привлекательной и интересной для большинства работников малого бизнеса в Тверской области», - обозначил Губернатор Игорь Руденя на старте реализации проекта.

Поддержку на развитие своих хозяйств получат фермеры из Калининского, Калязинского, Максатихинского, Рамешковского, Ржевского, Сонковского, Торжокского, Молоковского, Старицкого районов. Общая сумма грантовой поддержки составила 45,4 млн руб.

Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков, сельскохозяйственной техники и животных.

Срок реализации гранта – 18 месяцев с возможностью продления до двух лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области