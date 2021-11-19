Тверская область вошла в топ-20 медиарейтинга регионов в контексте «майского указа» Владимира Путина

Тверская область по итогам октября вошла в топ-20 медиарейтинга упоминаемости регионов России в контексте указа Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», известного как «майский указ». Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В октябре СМИ опубликовали ряд сообщений о планах по реализации в 2022 году в Тверской области региональной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Речь шла, в частности, о 80 проектах благоустройства – 20 дворовых территорий и 60 общественных пространств в 38 муниципальных образованиях. Этот вопрос рассматривался на заседании областного правительства

Также в октябре региональные власти обсуждали ход реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории Верхневолжья в текущем году и ставили задачи на 2022 год. В соответствии с поручением Президента РФ, на всей территории страны в течении 10 лет должна быть проведена цифровая трансформация. При этом должны быть использованы отечественные технологические разработки.

«Национальный проект «Цифровая экономика» даёт возможность нашему региону выйти на более качественный уровень цифровой трансформации в государственном управлении, промышленности, социальной сфере, развитии профильного профессионального образования. Это возможность существенно повысить эффективность системы управления в здравоохранении, в сферах социальной защиты, культуры, спорта, в малом и среднем бизнесе», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Еще одна тема октября, которой СМИ уделили много внимания, – завершение работ на различных участках автодорог в Тверской области. При этом подчеркивалось, что всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем дорожно-строительном сезоне в Верхневолжье отремонтируют 306 км.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 70 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.