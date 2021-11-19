Проект областного бюджета на ближайшие три года рассмотрят на заседание Правительства региона

posted by Максим Малахов on пн, 11/29/2021 - 18:55

 

         30 ноября Губернатор Игорь Руденя проведет заседание Правительства Тверской области.  Главным вопросом станет проект областного бюджета на 2022-2024 годы.

         При подготовке проекта главного финансового документа Губернатор Игорь Руденя обозначил приоритетами решение в регионе демографических вопросов, модернизацию систем здравоохранения и образования, развитие дорожной сети, газификации, повышение качества городской среды и обеспечение граждан современным жильем, формирование благоприятной экологической обстановки в Верхневолжье.

         На заседании рассмотрят планируемые в трехлетний период доходы и расходы областного бюджета с учетом строительства новых социальных объектов.

         Также на заседании представят проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022-2024 годы. Участники обсудят поддержку инвестиционных проектов в деревообрабатывающей промышленности и другие вопросы.

 

                  Пресс-служба Правительства Тверской области