Проект областного бюджета на ближайшие три года рассмотрят на заседание Правительства региона

30 ноября Губернатор Игорь Руденя проведет заседание Правительства Тверской области. Главным вопросом станет проект областного бюджета на 2022-2024 годы.

При подготовке проекта главного финансового документа Губернатор Игорь Руденя обозначил приоритетами решение в регионе демографических вопросов, модернизацию систем здравоохранения и образования, развитие дорожной сети, газификации, повышение качества городской среды и обеспечение граждан современным жильем, формирование благоприятной экологической обстановки в Верхневолжье.

На заседании рассмотрят планируемые в трехлетний период доходы и расходы областного бюджета с учетом строительства новых социальных объектов.

Также на заседании представят проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022-2024 годы. Участники обсудят поддержку инвестиционных проектов в деревообрабатывающей промышленности и другие вопросы.

Пресс-служба Правительства Тверской области