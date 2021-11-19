В Твери пройдет XI межрегиональный Фестиваль молодёжных волонтёрских инициатив «#МыВместе: связь поколений»

30 ноября в областной столице пройдет ежегодный межрегиональный фестиваль молодёжных волонтёрских инициатив «#МыВместе: связь поколений». В этом году он состоится в очном и онлайн-режимах.

Значимость развития добровольческого движения, вклад волонтеров в реализацию значимых для Верхневолжья инициатив неоднократно подчеркивал Губернатор Игорь Руденя.

«Волонтерское движение – это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения», – считает глава региона.

По традиции главными участниками фестиваля станут добровольцы различных образовательных организаций, представители НКО и бизнеса. Основными темами обсуждения станут работа в рамках федерального проекта «#МыВместе», развитие «серебряного волонтерства», реализация проектов «Волонтеры финансового просвещения», «Психологическая помощь населению» и других.

Для школьников старших классов будут работать игровые площадки – финансовая игра «Всеобщее благо», профориентационное занятие «Компас» от волонтеров-психологов и квиз от волонтеров-медиков в рамках федерального проекта «#МыВместе».

Среди студентов проведут интерактивную лекцию-кинотренинг «Пандемия и психологическое здоровье человека», мастер-класс «Волонтеры-психологи открывают новые горизонты психологической помощи населению», а также игры и лекции.

Для людей, которых волнуют финансовые вопросы, организованы лекции от сотрудников Главного управления Центрального банка РФ по темам финансовой безопасности и признаков платежеспособности денег.

Все желающие также смогут присоединиться к онлайн-площадке фестиваля – «Из Твери по всей России: история волонтерского центра ТвГУ».

Кроме того, у начинающих добровольцев и волонтёров со «стажем» будет возможность пообщаться в неформальной обстановке, поделиться накопленным опытом, наметить пути сотрудничества в рамках участия в федеральных и региональных волонтёрских проектах, деятельности регионального клуба «#МыВместе».

Фестиваль пройдет с 12.00 до 17.00 по адресу: Тверь, ул. Советская, д.58.

Пресс-служба Правительства Тверской области