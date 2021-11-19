В Тверской области более 250 человек оштрафовали за отсутствие масок в общественном транспорте

В Тверской области продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Очередной прошел в Твери, на маршрутах работали сотрудники полиции и контролеры «Транспорта Верхневолжья».

Начиная с 21 октября, когда начались проверки, сотрудники полиции оштрафовали свыше 250 пассажиров, которые находились в автобусах без защитных масок. Порядка 40 человек были оштрафованы повторно.

Если пассажир находится в автобусе, такси или железнодорожном транспорте без средств защиты органов дыхания, ему выписывается штраф в размере от 1000 рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. При повторном нарушении – от 15 000 рублей.

Для решения спорных ситуаций и обоснования штрафов используются записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области действует с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, в том числе, осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, железнодорожном транспорте.

Защитные маски нужно использовать и при нахождении на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

В автобусах «Транспорта Верхневолжья» соблюдаются усиленные меры дезинфекции перед запуском транспортных средств на линию. Обработка всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, производится с применением специальных дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.

Министерство транспорта Тверской области