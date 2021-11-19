Восемь туристических маршрутов и проектов из Тверской области признаны лучшими в России

В Перми прошел финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В конкурсе приняли участие 60 регионов России, которые представили 445 проектов. Тверская область стала победителем в восьми номинациях, благодаря чему регион получит возможность медийного продвижения своих проектов на всероссийском уровне.

«Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие пять лет остается туризм. Задача – вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В номинации «Лучшая туристическая карта» гран-при конкурса получили «Карты городов Тверской области» - разработанная специально для туристов серия буклетов по Твери, Старице, Ржеву, Калязину и другим посещаемым малым городам региона. Лучшим туристическим путеводителем стал буклет «Семейные впечатления», где для маленьких путешественников предусмотрены наклейки к объектам и возможность самим раскрасить часть достопримечательностей. Лучшим маршрутом для пожилых людей назвали брендовый маршрут «В Тверскую область по велению души».

Ежегодная экспедиция «Перешагни Волгу», которая проходит от Истока реки до Твери, получила второй место в номинации «Лучший приключенческий маршрут». В номинации «Лучший межрегиональный маршрут» лауреатом стал проект «Государева дорога», объединяющий четыре региона.

Лауреатом в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» экспертное жюри определило маршрут «Земля воинской славы. Ржев». Лучшим маршрутом на действующее производство признан город Торжок и хранители золотошвейных традиций: «Золото рук человеческих».

Лучшей мобильной версией туристического портала в России был назван сайт welcometver.ru c возможностью прямо на портале совершить бронирование или заказать экскурсию, а также полностью спланировать свою поездку в регион.

Также Тверская область заняла первые места в финале Национальной гостиничной премии, организованной Российской гостиничной ассоциацией при поддержке Ростуризма. В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением до 100 тысяч человек» первым стал город Конаково, а с населением до 500 тысяч человек – Тверь. Также лучшим отелем в категории «Одна звезда» по итогам голосования определен отель в Зубцове «Boverli Hill».

Пресс-служба Правительства Тверской области