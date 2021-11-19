Губернатор Игорь Руденя посетил модернизированное в этом году производство Каменской бумажно-картонной фабрики в Кувшиново





29 ноября в Кувшиново Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Каменскую бумажно-картонную фабрику, где в 2021 году была проведена модернизация оборудования. В осмотре предприятия, входящего в состав холдинга SFT Group – российского лидера в производстве бумаги, картона и гофроупаковки, приняли участие депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Гости ознакомились с музеем, а также полным производственным циклом фабрики. Ключевым объектом осмотра стала запущенная после модернизации бумагоделательная машина. Автоматизирован блок удаления воды, обновлены детали, воздуховоды и вентиляция в помещении, что в целом позволило повысить производительность оборудования и качество выпускаемой бумаги.

Модернизация машины будет продолжена в рамках нового инвестпроекта с горизонтом реализации до 2025 года. Его результатом станет расширение мощностей гофропроизводства. Прогнозируемый объем инвестиций – от 4 млрд рублей, планируется создать 130 рабочих мест.

«Кувшиновская фабрика – уникальное предприятие, которое прошло революцию и Великую Отечественную войну. Сегодня оно обретает новый технологический цикл. Мы увидели, как идет модернизация и работает новая усовершенствованная линия. Высоко оценили центр технологического контроля за процессом и качеством готовой продукции. Это позволяет компании успешно торговать на мировых рынках: недавно была заключена сделка по поставке в США, что говорит о том, что продукция отвечает мировым стандартам», – прокомментировал итоги посещения фабрики Игорь Руденя.

Губернатор отметил большой вклад в развитие и современное становление Каменской БКФ Владимира Васильева, который оказывал содействие в предоставлении мер государственной поддержки. Владимир Васильев подчеркнул большой потенциал фабрики и подтвердил, что предприятию и впредь будет оказываться всесторонняя поддержка в дальнейшем развитии.

«В своей подотрасли предприятие является лидером в России, – сказал Олег Бочаров. – Здесь обеспечено бережливое отношение к людям, природе, своему наследию. Стратегия, которая была выбрана компанией 18 лет назад, полностью оправдана – мы видим успешность производства и амбициозные планы. У нас есть мечта, чтобы здесь, в Кувшиново, появился Центр технологии и подготовки кадров. Необходимо проработать, каким образом можно соединить информационные технологии и базу знаний и какие компетенции еще следует ввести».

Все гости предприятия подчеркнули экологичность производства. Игорь Руденя назвал Каменскую БКФ успешным примером компании, где ведется вторичная переработка сырья.

Предприятие также активно участвует в программах подготовки молодых специалистов. Практику в цехах проходят студенты колледжей Твери и области.

Каменская БКФ является градообразующим предприятием монотерритории Кувшиново, здесь трудоустроено около 800 человек. На фабрике выпускают бумагу для гофрирования, картон, ящики и коробки, различные виды упаковки с нанесением печати. Ежегодные объемы составляют 180 млн кв.м. гофрокартона и упаковки и 280 тыс. тонн слоев для производства гофрокартона.

Товары востребованы в Российской Федерации, а также поставляются в Беларусь, Латвию, Литву, Гватемалу, Сальвадор, Кубу, Венесуэлу, Сирию, Польшу, США.

В 2019 году - к 220-летию фабрики - открыт музей, где собраны старинные документы и фотографии, посвященные истории предприятия, знамя АО «КБКФ».

«С наилучшими пожеланиями развития и продолжения традиций производства и управления. Успехов!» – такое пожелание оставил в книге почетных гостей музея Губернатор Игорь Руденя.



Пресс-служба Правительства Тверской области.