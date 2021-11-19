С 29 ноября в областной столице работают 4 машины мобильной вакцинации против коронавирусной инфекции

В Твери продолжается работа мобильных вакцинальных пунктов. С 29 ноября начали работу две дополнительные машины, которые охватили еще 16 площадок. Два специализированных автомобиля, которые обслуживали жителей ранее, продолжат работать на уже известных горожанам точках.

Новыми точками работы передвижных пунктов стали улица Сергея Есенина в микрорайоне «Новый город», площадки у ЖК «Волга Лайф», ДК «Литвинки», ДК «Элеватор», ТЦ «ДА» на бульваре Гусева, ТД «Ярмарка» на улице Академика Туполева, ТЦ «Кредо» на улице Кольцевой. Кроме того, прививку в мобильных пунктах можно будет сделать на улицах Склизкова, 1-я Суворова, Можайского, Артюхиной, Строителей, Лизы Чайкиной, Взлетной, на Сахаровском шоссе, а также на бульваре Шмидта возле Областного клинического кардиологического диспансера.

Мобильные пункты вакцинации работают с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00. Сделать здесь прививку могут все желающие без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.

Также без предварительной записи сделать прививку в Твери можно в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим», ТЦ «Ямской».

Передвижные вакцинальные пункты начали работу в Твери с 18 октября 2021 года. За это время специалистами сделано 4900 прививок, в том числе 3 692 прививки «Спутником V» (первым или вторым компонентом), 1076 - «Спутником Лайт», остальные – ЭпиВакКороной.

В среднем ежедневно специалисты обслуживали 140 человек. Наибольшее количество желающих привиться зарегистрировано с 24 октября по 1 ноября и 23 ноября, когда в день количество вакцинированных в двух мобильных пунктах превысило отметку «200». Пик вакцинации пришелся на 24 октября – тогда прививку сделали 226 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области