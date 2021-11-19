Представителям агропрома в МФЦ Тверской области доступна информация о возможностях сотрудничества с Росагролизингом

Аграрии Верхневолжья могут обратиться в ближайшее отделение МФЦ и получить информацию по программам, предложениям и акциям АО «Росагролизинг», а также по заполнению заявки на лизинг, сбору комплекта документов, подбору техники и оборудования. Пилотный проект реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве между АО «Росагролизинг» и Правительством Тверской области.

Расширение спектра услуг МФЦ, модернизация многофункциональных центров и повышение качества обслуживания жителей и представителей бизнеса – такие задачи решаются в регионе по поручению Губернатора Игоря Рудени.

Теперь в МФЦ участникам агропрома доступны услуги по информированию о проектах обновления парка техники на условиях лизинга. В проекте задействована вся сеть региональных отделений. Филиалы обеспечены необходимыми информационно-раздаточными материалами. Специалисты МФЦ прошли обучение по программам, предложениям, акциям и условиям взаимодействия с АО «Росагролизинг».

За всю историю взаимодействия с регионом Росагролизинг инвестировал в развитие АПК Тверской области около 1,2 млрд рублей, поставил 829 единиц сельхозтехники. Клиентами Росагролизинга являются 94 хозяйства региона.

В настоящее время в Тверской области реализуется комплексная программа улучшения качества работы многофункциональных центров. В регионе открываются филиалы МФЦ там, где их ранее не было – городах Белый, Красный Холм, поселке Молоково и других муниципалитетах. Ремонтируются действующие филиалы.

Жителям Твери и Калининского района доступны услуги МФЦ на дому (с декабря к пилотным территориям присоединится Андреапольский муниципальный округ). Проект запущен в регионе по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

С 16 ноября в МФЦ можно получить бумажный сертификат о пройденной вакцинации. На сегодняшний день от жителей региона поступило уже более 10 тыс. обращений на их выдачу.

В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч. Для сравнения – в 2020 году оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области